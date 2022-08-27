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民進黨：訪中自我矮化 國民黨向國際釋放錯誤訊息

2022/8/27 22:24
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（中央社記者賴于榛台北27日電）日前率團訪問中國大陸的國民黨副主席夏立言今天返台。民進黨晚間表示，國民黨不思要求中共立即停止對台施壓，還照單全收國台辦稱對台軍演是「正當、正義之舉」，是自我矮化，向國際釋放錯誤訊息。

夏立言10日率團赴中國大陸訪問，期間分別與海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面。他今天下午返台後說明此行成果時強調，此行是關心同胞，向陸方轉達對軍演、兩岸航班、恢復小三通與ECFA早收清單等議題看法，並非常不齒有人將此行與選舉掛鉤。

民進黨發言人黃彩玲晚間表示，國民黨無視中共當局對台的不理性施壓與軍事演習，回到台灣後的相關談話避重就輕、搞錯重點；在這個錯誤時機訪中，無視台灣民眾心聲，向國際社會釋放錯誤訊息，必須予以最嚴厲譴責。

黃彩玲指出，國民黨說替台灣民眾向中共表達不滿軍演，可是卻只敢跟具民間身分的張志軍說，完全不敢跟代表官方的國台辦副主任陳元豐表達，「難道不是虛應故事，有個交待而已？」

黃彩玲表示，國民黨跟夏立言說要捍衛中華民國，可是當國台辦說要對台灣民眾行使領事保護措施，混淆中華民國主權時，卻沒看到國民黨抗議，更不用說這次國民黨行程遮遮掩掩，「只為見中共高官，配合其統戰還被新一波宣布的軍演洗臉？」

黃彩玲說，國民黨作為台灣最大反對黨，應該要把台灣民眾的安全放在最優先地位，目前世界公認破壞台海和平穩定現狀的元凶就在對岸，國民黨卻不思要求中共當局立即停止對台各種施壓，還自我矮化，不配得到台灣民眾的支持。（編輯：林克倫）1110827

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