雞籠中元祭拜訪道士家族 蔡英文：真的非常酷

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（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天說，她日前參加雞籠中元祭時拜訪了基隆雷成壇李姓道士家族，現在第6代道士李銘峻和李琮揮，都非常年輕，僅僅20出頭。蔡總統說，他們的經驗和許多同年紀的朋友很不一樣，真的非常酷。

蔡總統今天透過臉書、以及官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」系列影片。

蔡總統說，雞籠中元祭傳承了168年，是台灣珍貴的文化資產，而其中許多被保存下來的科儀，像是老大公廟開、關龕門，近年來都是由基隆雷成壇主持。

蔡總統指出，前陣子，她參加雞籠中元祭的時候，與基隆市長林右昌、立委蔡適應，一起拜訪了基隆雷成壇李姓道士家族，現在第6代道士李銘峻和李琮揮，都非常年輕，僅僅20歲出頭。

蔡總統說，李銘峻告訴她，他從5歲就開始學習道士，13歲正式出師。他們的經驗和許多同年紀的朋友很不一樣，真的非常酷，她想把他們一家人介紹給大家。

蔡總統表示，她相信，如果年輕一代願意去感受過去的東西，然後真正感興趣，這樣文化就能一代一代傳承下去。

另外，民進黨網路社群中心主任范綱皓透過新聞稿表示，雞籠中元祭為台灣重要民俗祭典，今年適逢第168年，也是時隔兩年再次開放放水燈花車遊行，先前因應疫情，許多宮廟活動也選擇延期停辦，而今感謝台灣人民團結防疫，已逐步恢復正常生活，蔡總統也藉這個機會參加雞籠中元祭開燈放彩儀式，祈求台灣順風順水、國泰民安。

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范綱皓說，雷成壇開壇至今近200年，目前第6代道士為24歲的李銘峻與23歲的李琮揮，范綱皓指出，蔡總統十分重視台灣的傳統文化保存，因此特別拜訪雷成壇，給兩名年輕的道士兄弟檔鼓勵。

影片中，李銘峻提到自己從5歲就開始學習道士，7歲加入後場演出，13歲正式出師。蔡總統說，「年輕一代去感受過去的東西，然後真正感興趣，文化才能一代一代傳承下去」並鼓勵李銘峻與李琮揮，「現在人家會覺得，你們做的是一件很酷的事。」（編輯：蘇志宗）1110828