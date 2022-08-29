社區重要推手 侯友宜喊4年內防災士破1.2萬人

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市長侯友宜今天說，預定未來4年內防災社區要達到400處，負責推廣防災觀念與知識的防災士要從目前2172人突破到1.2萬人，讓社區與新北市防災韌性持續提升。

侯友宜出席「防災社區RUNWAY 全民防災到位-新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，頒發防災社區認證標章給40個里及社區、10個內政部韌性社區一星認證的社區，同時表揚80名熱心防災事務的績優防災士。

新北防災士平時任務是向各社區或里推廣防災觀念與知識，並協助進行防災演練，是社區防災工作的重要推手；受訓時數須達15小時，且要通過學科與術科測驗，迄今累計2172人取得證照。

侯友宜表示，單靠政府力量有限，所以需要大家一起做好防災、減災工作，新北市政府未來將持續輔導更多防災社區與韌性社區，培訓更多防災士，讓防災種子遍及新北。

他說，預定未來4年防災社區要達到400處、韌性社區達100處，防災士可以突破1萬2000人，讓社區與新北市防災韌性持續提升。（編輯：張銘坤）1110829