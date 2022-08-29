關注學校營養午餐品質 國民黨主張立專法管理

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨團關心學童營養午餐問題，黨團書記長李德維今天表示，國民黨具體主張加速推動「學校營養午餐法」，有法令依據，就可每年調整弱勢族群學生的營養午餐補助，且面對高物價、電價調漲，相關補助款須滾動式檢討。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長鄭正鈐今天在立法院召開記者會。李德維表示，行政院、教育部必須正視物價上漲、通膨嚴重的問題，明天就要開學了，學生的營養午餐費平均漲幅達10%，其中北部物價、人力成本的上漲，導致上漲幅度更高，政府必須替學生和家長做整體考量。

李德維指出，針對弱勢學生一餐新台幣45元補助，從103年迄今，仍未調整過，現在偏鄉學生可以調高到62元，弱勢學生反而無法受惠，兩者差額超過1/3，教育部必須做出調整，呼籲教育部盡速研商具體措施，並向外界公布。

另外，李德維表示，去年教育部推動「偏鄉學校中央廚房計畫」，部分學校仍舊趕工不及，面臨即將開學，教育部必須拿出辦法解決偏鄉學校的問題。此外，加碼偏鄉學校營養午餐一餐62元，相關指引教育部直到26日才提出，學校該如何因應。教育部應考量偏鄉學校資源不足，更早提供相關措施和資訊。

李德維指出，國民黨具體主張加速推動「學校營養午餐法」，有法令依據，就可每年調整弱勢族群學生的營養午餐補助。加速補足營養師人力，現在全國國中小學校的營養師只有500多位，平均每縣市只有2、30位，偏鄉學校更是無法聘請營養師。建置校園專業管理人，將學校團膳交給專業管理人管理。補助款須滾動式檢討，面對高物價、電價調漲，必須滾動檢討，不能一筆預算吃到底。

與會的教育部國民及學前教育署專委邱秋嬋表示，對於弱勢學生午餐經費，教育部都有編列在一般性補助款中，每年投注21億的經費。教育部去年推動中央廚房計畫，不管在硬體設備、人力、物力，都投注相當的經費。而為提升整體營養午餐品質，也投注0.86億元在服裝、餐、湯桶及運輸設備。

邱秋嬋指出，在專法的部分，教育部是希望不管在硬體設備、人力及行政上，先透過推行中央廚房計畫，看看是否有需要再進行修正的地方，一旦可行，再來推動立法，就不會有沒辦法落實的問題。（編輯：趙蔚蘭）1110829