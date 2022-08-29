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碩士學歷登記選南投縣長 許淑華：對論文有信心

2022/8/29 14:36（8/29 14:51 更新）
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國民黨南投縣長參選人許淑華（前中）29日由南投縣長林明溱（前右2）、國民黨立法委員馬文君（前左2）等人陪同，前往南投縣選舉委員會登記參選，並在大門高呼「當選」口號。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年8月29日
國民黨南投縣長參選人許淑華（前中）29日由南投縣長林明溱（前右2）、國民黨立法委員馬文君（前左2）等人陪同，前往南投縣選舉委員會登記參選，並在大門高呼「當選」口號。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年8月29日
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）國民黨南投縣長參選人許淑華今天登記參選，學歷資料填寫逢甲大學經營管理碩士畢業，面對論文涉抄襲風波，她受訪表示，對自己論文非常有信心，請外界靜待逢甲大學審查結果。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，許淑華今天由南投縣長林明溱、國民黨立法委員馬文君、多名鄉鎮長及縣議員參選人陪同，前往南投縣選舉委員會登記參選南投縣長，眾人先在大門呼「當選」口號，接著配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，僅由林明溱、馬文君等人陪同進入。

對於碩士論文遭指涉抄襲，許淑華登記後接受媒體聯訪再度重申，已說明非常清楚，她確實有疏漏未註明引用出處，即便是未發表文章，她都應該註明，2年前受質疑時，她已承認疏忽，但民進黨現在仍不斷攻擊，此事已淪為「政治提款機」，她8月2日發文給母校逢甲大學自請審查，校方也向媒體表達，最慢10月中有結果。

許淑華說，她也希望學校盡快審查提出結果，因為對自己論文非常有信心，她絕對會用負責態度向所有選民報告，而民進黨猛攻她論文，可見民進黨南投縣長參選人蔡培慧選情非常焦急，希望大家尊重學校審查，她也會誠實面對，同時呼籲民進黨勿對逢甲大學施壓。

許淑華表示，國民黨中央非常支持她，也相信論文「沒有問題」；她說，請尊重學校審查結果，勿在學倫會提出結論之前，試圖利用側翼、輿論指她的論文有問題，如果她的論文沒問題，民進黨要如何表示？還是抹黑、潑糞、打烏賊戰之後，就結束了，也不會道歉。

對於媒體詢問家庭背景，許淑華表示，父親確實是更生人，早已付出應有代價，南投鄉親都知道她的出生家庭，但並未影響鄉親對她20年來服務地方的肯定，她與蔡培慧競選主軸，一定要牽扯一名80歲老人嗎？可見蔡培慧選情告急下，只能抹黑打烏賊戰，這不是縣民樂見的選舉。

許淑華表示，南投是她的家，希望這個家保有傳承、發揮自身特色，同時擁抱新時代創新概念、兼顧多元與永續未來，因此，未來施政主軸包含農業、觀光、經濟、交通、樂齡、共好、永續、創新、智慧，要將南投打造為樂活繁榮、充滿笑容的宜居城市。（編輯：郭諭儒）1110829

國民黨南投縣長參選人許淑華（中）29日由南投縣長林明溱（右2）、國民黨立法委員馬文君（左2）等人陪同，前往南投縣選舉委員會登記參選。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年8月29日
國民黨南投縣長參選人許淑華（中）29日由南投縣長林明溱（右2）、國民黨立法委員馬文君（左2）等人陪同，前往南投縣選舉委員會登記參選。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年8月29日
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