更多編輯台推薦新聞：
打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事
文化

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事

影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日
運動

影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國唐山打人案28嫌涉黑遭起訴 警方成惡勢力保護傘
首頁 / 政治

迎開學日 賴清德提醒民眾三大校園防疫措施

2022/8/29 17:11（8/29 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北29日電）副總統賴清德今天說，明天就是開學日，呼籲民眾了解三大校園防疫措施，保護身邊的家人與朋友，包括，教職員工學生生病不入校，並加強各學習場域的清消管理；高中以下9月12日起，開始適用校園防疫新制。

賴副總統下午透過臉書感謝家長、老師在防疫期間的辛勞與體諒，政府也持續在兼顧孩子學習、家長照顧負擔及完善校園防疫工作的前提下，即時調整防疫措施。

他說，為了讓孩子能更安心地在校學習，請大家一起注意政府三大防疫重點，保護身邊的家人與朋友，讓整體防疫工作更周延，包括，各級學校加強快篩庫存量，持續鼓勵教職員生完成疫苗接種；教職員工學生生病不入校 ，並加強各學習場域的清消管理；高中以下（含幼兒園）9月12日起，開始適用校園防疫新制。

副總統表示，為了配合防疫，許多生活習慣受到影響，難免有些不便，謝謝各級學校的教職員、學生與家長的體諒，讓校園防疫工作，都能順利進行。

另外，他也提到，新的學期會繼續做好各項校園防疫準備工作，希望學生們能健康、快樂地享受學習的樂趣，一起創造更多的美好回憶。（編輯：林興盟）1110829

賴清德
賴副總統出席家扶活動 勉勵弱勢童突破逆境 員工家庭日滿場小朋友 蔡總統笑稱府最年輕一天
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族