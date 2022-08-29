迎開學日 賴清德提醒民眾三大校園防疫措施

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（中央社記者葉素萍台北29日電）副總統賴清德今天說，明天就是開學日，呼籲民眾了解三大校園防疫措施，保護身邊的家人與朋友，包括，教職員工學生生病不入校，並加強各學習場域的清消管理；高中以下9月12日起，開始適用校園防疫新制。

賴副總統下午透過臉書感謝家長、老師在防疫期間的辛勞與體諒，政府也持續在兼顧孩子學習、家長照顧負擔及完善校園防疫工作的前提下，即時調整防疫措施。

他說，為了讓孩子能更安心地在校學習，請大家一起注意政府三大防疫重點，保護身邊的家人與朋友，讓整體防疫工作更周延，包括，各級學校加強快篩庫存量，持續鼓勵教職員生完成疫苗接種；教職員工學生生病不入校 ，並加強各學習場域的清消管理；高中以下（含幼兒園）9月12日起，開始適用校園防疫新制。

副總統表示，為了配合防疫，許多生活習慣受到影響，難免有些不便，謝謝各級學校的教職員、學生與家長的體諒，讓校園防疫工作，都能順利進行。

另外，他也提到，新的學期會繼續做好各項校園防疫準備工作，希望學生們能健康、快樂地享受學習的樂趣，一起創造更多的美好回憶。（編輯：林興盟）1110829