苗栗縣議員選舉登記首日 老將林寶珠搶得頭香

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年底選舉29日起至9月2日受理參選人登記，苗栗縣首日有7人登記參選縣議員，其中現任苗栗縣副議長李文斌（左3）由議長鍾東錦（右2）、苗栗縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿（右3）陪同完成登記。中央社記者管瑞平攝 111年8月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）年底選舉今天起至9月2日受理參選人登記，苗栗縣首日有7人登記參選縣議員，包括爭取累積10屆、6連霸的林寶珠搶得頭香，以及有意角逐下屆苗栗縣議長的苗栗縣副議長李文斌。

年底地方公職人員選舉今天登記首日，苗栗縣選舉委員會共受理7名縣議員參選人登記，包括第1選區的湯維岳、禹耀東，第4選區的林寶珠、李文斌、徐明傑、謝大山，第7選區的朱仲一。

林寶珠、禹耀東、湯維岳及李文斌都是連任多屆政壇熟面孔，林寶珠更是爭取累積10屆、6連霸的老將，她上午單槍匹馬搶得頭香完成登記。

李文斌在苗栗縣議長鍾東錦、苗栗縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿及大批支持者陪同下，登記競選連任。鍾東錦將轉戰苗栗縣長，李文斌除尋求連任議員，更有意問鼎下屆議長寶座。

苗栗縣選委會指出，今天並無苗栗縣長參選人辦理登記。

根據各陣營規劃登記時間，時代力量宋國鼎預定8月30日、民進黨徐定禎預定8月31日、國民黨謝福弘預定9月1日、鍾東錦及無黨籍吳盛聖預定9月2日辦理登記。（編輯：戴光育）1110829