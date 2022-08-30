要求公開疫苗價格 藍擬杯葛衛福部預算

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（中央社記者王承中、王揚宇台北30日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，要求衛福部依立法院通過的主決議，將疫苗採購相關會議記錄函覆立院，否則將反制衛福部明年度相關預算。民進黨團成員羅致政則說，一切按立法院相關決議進行，盼國民黨不要藉題發揮、進行選舉操作。

針對疫苗採購價格，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及立委費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會。曾銘宗指出，為何台積電、鴻海、慈濟購買疫苗，相關費用都公開在官網上讓人自由閱覽，而政府用公帑購買疫苗，確實價格卻不能公開，令人百思不解。

曾銘宗表示，慈濟連新台幣694元的疫苗匯款手續費都公布，鴻海及台積電公開購買BNT疫苗各花費1億7500萬美元，包括採購必要的冷鏈費用、處理費用以及保險費，每劑單價35元美元。為何政府採購疫苗到了前衛福部長陳時中口中，就變成了商業機密、受到合約規範。

曾銘宗指出，立法院去年審查中央政府總預算期間，陳時中允諾會將疫苗採購過程依法公開。在他所提出的主決議中，要求衛福部疫苗採購的相關會議記錄，必須在各類疫苗交貨完成後2個月內，函覆財政委員會和衛環委員會。但到今天為止，什麼也沒有做。

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曾銘宗表示，國民黨團要求衛福部請依法行政，並依照立法院所三讀通過的主決議辦理，倘若民進黨政府不執行，國民黨團下會期將會反制衛福部明年度的相關預算。

對此，民進黨立法院黨團成員羅致政接受中央社記者訪問時表示，一切就按照立法院所做相關決議進行，希望國民黨不要藉題發揮、進行選舉操作，國民黨不是真正關心衛福部在採購上的問題。（編輯：翟思嘉）1110830