前議長蘇金煌登記參選 四湖鄉長選戰三腳督

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林縣前議長蘇金煌為免除家族之爭，今天登記參選四湖鄉長，但蘇金煌二弟的大舅子吳勁葦堅持參選，民進黨四湖鄉長參選人陳明新也在今天完成登記，四湖鄉長選戰「三腳督」。

曾表態參選雲林縣四湖鄉長的人士，分別有民進黨提名的陳明新、參天宮前主委吳孟宗、蘇金煌八弟蘇秉承及二弟蘇金志的大舅子吳勁葦（四湖鄉農會總幹事）。蘇秉承、吳勁葦同為蘇家班成員，先後表態將投入參選，形成蘇家班內爭。

蘇金煌為消弭家族之爭，決議再披戰袍參選，蘇秉承和吳孟宗先後被勸退，但吳勁葦堅持參選。

蘇金煌今天在兒子雲林縣副議長蘇俊豪、嘉義市副議長蘇澤峰等人陪同下，完成登記參選四湖鄉長，眾人高喊「勇於承擔」、「團結四湖」、「加速進步」。

蘇俊豪認為，父親年事已高且退休了，參選比輔選還累，實在不捨，但因父親表示看到家族分裂，讓支持者困擾，不知要支持誰，讓他相當不捨，且父親說他寧可累死，也不願氣死，所以做兒子的支持父親參選。

蘇俊豪指出，曾與二叔蘇金志溝通，基於家族和諧，希望不要分裂，可是叔叔以政治布局已經很久為由，堅持參選到底；父親原本希望四湖大團結的希望落空，未來只好兄弟登山、各自努力。

吳勁葦接受中央社記者電訪時表示，9月2日上午11時30分前往登記，盼與其他參選人有場君子之爭，以政策說服選民爭取選票。

民進黨立委蘇治芬今天陪同陳明新完成鄉長選舉登記，她表示，這局選舉出乎意料，怎麼也沒有想到老議長會親自披掛上陣，大家還是要展現君子風度，各自打拚。（編輯：陳仁華）1110831