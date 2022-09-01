陳時中為後援會顧問授證 提出松山市政願景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市長參選人陳時中（左2）1日晚間出席松山區後援會顧問授證儀式，並與同黨議員參選人等人一同高呼當選口號，提振氣勢。中央社記者蕭博文攝 111年9月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北1日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間出席松山區後援會顧問授證儀式，提出民生社區老舊公寓結構補強、促進饒河夜市振興等市政願景，承諾當選後努力一一實現，爭取民眾支持。

陳時中致詞時表示，參選迄今走訪各地，與市民、專家、學者交流請益，討論市政問題與解決方案，遇到許多加油打氣與批評指教，雖然會遇到惡意抹黑或自己說錯話，但後援會的夥伴都堅定當他強而有力的後盾。

陳時中說，松山區有小巨蛋，南邊的信義區還有一顆大巨蛋，而大家對大巨蛋期待許久，他先前已經提出他的態度，就是在安全的情況下儘速啟用，安全不能打折，也要讓大巨蛋能夠真正舉行棒球賽事。

他說，大巨蛋周圍有鐵道博物館預定地台北機廠、松山文創園區，整個區域的交通、步行動線要做整體規劃，讓文創、運動、博物館與商業活動真正串連，成為台北市全新的特色地標。

陳時中表示，捷運民生汐止線是很多市民的共同期待，其中一段會經過松山區，特別是會經過民生社區，在地市民擔心捷運建設帶來噪音與交通問題，未來做這些建設一定會加強與地方的溝通，想辦法凝聚共識，讓城市進步，也能同時兼顧市民的感受。

陳時中指出，民生社區生活環境非常好，對長輩養老、新手爸媽生養小孩都非常適合，但現在已經相對稍微老了，容積率的規定對推動都更有其限制；未來初期將補強老舊公寓結構、增加裝電梯補助，長期來說，要密切與在地居民溝通，為社區打造符合期待的都更模式。

陳時中還提到，松山車站附近的饒河夜市、五分埔商圈是松山區非常重要的商圈，也與在地經濟振興有非常大關係，未來要行銷在地文化特色、促進街區經濟，並做重新迎接國際觀光客的準備，承諾未來有幸當選將建構會做事的政府，努力一一實現松山區願景。（編輯：張銘坤）1110901