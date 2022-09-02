黃秀芳登記選彰化縣長 要拚經濟好生活顧環境

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（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天登記參選，她提出拚經濟、好生活、顧環境，為縣民帶來幸福感，包含拉高勞工實質薪資、強化大眾運輸、在精華區設置社會住宅等。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，黃秀芳今天由前彰化縣長魏明谷、立委陳素月等人陪同，先在總部誓師後，一路騎單車前往彰化縣選舉委員會登記參選彰化縣長，許多熱情民眾在路旁揮旗大喊當選、加油，登記前也由前彰化縣長周清玉披掛彩帶，象徵傳承優質縣政。

黃秀芳接受媒體聯訪表示，彰化縣長王惠美的縣政建設空轉，當年說出口的政見也跳票，很多鄉親問：「有坐到南彰化的捷運了嗎？」不僅捷運沒著落，她與魏明谷合力爭取大埔截水溝拓寬工程經費，如今都還沒施工，這就代表王惠美行政效率低落、喊口號治縣。

黃秀芳表示，縣民最在意「拚經濟」，是她上任後的要務，未來將加強推動風電零組件、AI機器人、電動車等新興產業，並協助北彰化的水五金、南彰化精密機械產業聚落轉型升級並合法化，及強化勞資需求媒合、開發現有與創新園區，達到拉高勞工實質薪資目標。

黃秀芳說，「好生活」來自交通、居住品質、醫療環境、教育提升，縣內偏鄉公共運輸不足，她要強化大眾運輸系統，而不是誇大不實的「牛皮捷運」，也會改善道路危險路口與路段，更重要是配合產業園區開發，闢建可租、可買的社區型青年住宅，及在都市精華區設置2000戶只租不售的社會住宅。

她表示，「顧環境」是一種世代正義，為子孫保留家鄉美好，將針對歷年無法處理的水環境進行改善，有信心和中央協力整治東螺溪，讓東螺溪從惡臭之河變成彰化人驕傲；也要針對層出不窮的垃圾、棄土違法傾倒，嚴格執法杜絕，不讓彰化淪廢棄物傾倒天堂。

黃秀芳指出，彰化縣有許多中小企業，也是邁向建縣300年的古都，理應充滿光榮感，卻連續3年淪為全國最低薪縣市，今年進步1名，成為倒數第2名，王惠美就拿來當政績宣傳，令人遺憾與不解；她靠雙手打拚，最了解基層心聲，務實提出施政願景，一定會帶領彰化「秀」出實力。（編輯：郭諭儒）1110902