總統府感謝美今年第五度對台軍售 落實安全承諾

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統府今天感謝美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」，今年第五度宣布對台軍售，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣安全的承諾。

美國政府於美東時間9月2日宣布，將就總額約11億600萬美元的軍售案，進行知會國會程序。總統府發言人張惇涵上午表示，總統府再次感謝美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾。

張惇涵說，此為拜登政府任內第六度，今年第五度宣布對台軍售。內容包括：「AIM-9X」、「AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」。

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他表示，日前中國軍演的挑釁行為，以及軍演後仍採取各式「灰色地帶」衝突手段，已單方面衝擊台海及區域和平穩定。此次美方所宣布軍售項目，包含強化台灣自我防衛所需的偵蒐雷達維持及各型飛彈，不僅有助於國軍應對灰色地帶壓迫，並可發揮長程飛彈預警效益，有助於提升整體防衛戰力。

張惇涵說，誠如蔡總統所一再重申的，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端；但台灣會堅定地展現自我防衛的決心與能力，不僅捍衛主權及國家安全，更會與理念相近國家持續深化合作關係，守護台海及印太區域的和平穩定。（編輯：郭無患）1110903