美學者訪台觀察：中共軍演凸顯北京長期對台威脅

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（中央社記者周世惠舊金山3日專電）史丹佛大學胡佛研究所專攻台灣議題的學者祈凱立談訪台觀察表示，共軍最近對台軍演受到全球密切關注，讓世人看見台灣人數十年來一直承受著北京的威脅與壓力。

史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」學者訪問團8月訪台，祈凱立（Kharis Templeman）是其中一位學者。他們在台灣放寬防疫隔離政策後，以「外交泡泡」方式來台和台灣學、政、產業界交流，並與總統蔡英文和國民黨主席朱立倫等人會談，認識COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後的台灣。

胡佛研究所是形塑美國公共政策深具影響力的智庫之一，也是國際社會了解台海局勢的重要管道。近年胡佛研究所將「中國威脅」列為首要的核心議題，並把台灣計畫納入國家安全專案小組。

祈凱立返美後於2日接受中央社記者專訪。這次是他在2020年12月抵台觀察中華民國總統大選、睽違兩年半後再度踏上台灣土地。

祈凱立表示：「台灣是個安全、繁榮之地...即使在防疫限制下，台灣運作良好、是一個經濟強國，並以擁有至為關鍵重要的半導體產業而自豪。」他觀察，台灣人部分信心來自於中國對台灣也有依賴，如果中國對台灣嚴厲施壓，可能無法從台灣得到中國需要的東西。

祈凱立指出，兩岸關係的微妙在於台北到上海有直飛班機，一個半小時就能抵達，許多台灣人住在中國，在兩岸間來來去去、進行交流。「從表面上似乎很難感受到北京的威脅，但台灣人了解那種危險、與之長期共存」。

這群學者訪台期間，時值美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中共軍演餘波盪漾，祈凱立親見「台灣人正常生活，保持冷靜、繼續前進」， 並未因為中共解放軍在台海進行演習而有太多恐慌。

他解讀，台灣人幾十年來一直承受著北京的威脅與壓力，直到最近中共對台軍演讓台灣議題真正受到全球密切關注。

他說，許多人在討論裴洛西和其他高知名度官員訪台是否值得的同時，北京政權以軍演回應，提高世人關注台灣社會真正承受的壓力，並顯示出 「北京的策略適得其反」。

祈凱立強調，中共對台威脅持續不斷，加上今年春天俄羅斯入侵烏克蘭對全球安全帶來急迫性，「21世紀的歐洲會發生如此大的戰爭，對美國人與歐洲人都是一記警鐘，讓台灣人也有所警惕」。因此胡佛訪問團與台灣官員、學者專家對話時，經常聚焦在「如何讓中國更難武統台灣」。

祈凱立告訴記者，從長遠來看，他期望看到台灣發展成更全面性的「多元化」社會，包括產業更繁榮多元、不過度集中在半導體業，讓台灣的人口結構多元化、保持活力，包括提高生育率及開放移民，像是新增難民庇護法等歡迎香港人移居台灣。

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他說，台灣對世界其他地方人民採取更開放的態度，對台灣未來的經濟、人口和民主也會有極大助力。

史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」學者訪問團8月19日至26日訪台。該團由胡佛研究所國家安全專案小組主席埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）率領，成員包括長期力挺與支持台灣民主的胡佛資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、傑出訪問學人博明（Matthew Pottinger）、前美國駐俄羅斯大使麥克弗爾（Michael McFaul）、前美國駐葡萄牙大使史帝文森（Thomas Stephenson）及「台灣在印太地區計畫」執行人祈凱立等人（編輯：林憬屏）1110904