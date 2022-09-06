訪鄭南榕基金會 吳怡農主張建立國土防衛部隊

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（中央社記者葉素萍台北6日電）壯闊台灣聯盟發起人吳怡農今天拜訪鄭南榕基金會，針對國防議題交換意見。吳怡農認為，在最前線有陸海空軍，在國土上有國土防衛部隊；透過全民準備，可以嚇阻戰爭、避免戰爭。

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農今天赴鄭南榕紀念館，與鄭南榕基金會董事鄭竹梅、林思吾、鄭光廷、基金會執行長劉璐娜對談。

鄭竹梅指出，1989年最後一期的自由時代雜誌封面是「中國會武力犯台嗎？」這個問題至今還是一樣，台灣人民始終生活在這樣的恐懼裡面；她一直認為，自己的國家、自己保護，她也會好奇，在自己位子上，各自可以做什麼，除了第一線國防，第二線、第三線的公民可以發揮什麼力量。

林思吾認為，透過全民國防意識提升，台灣要讓中國知道這是一場打不起的戰爭，透過全民備戰的實踐，告訴全世界台灣人守護自由的決心。

鄭光廷說，人不能活在恐懼中，但這不是靠憨膽、要靠各方面的準備。

劉璐娜表示，鄭南榕基金會希望透過正進行的「自由紋理」募資計畫，讓鄭南榕行動紀念館的全國巡展持續深入台灣各地，透過全民參與，團結一心共同守護台灣。

吳怡農說，30年前大家還在討論中國是否有可能武力犯台，現在的問題是，中國已經建立了這個能力，什麼時候會做這樣的嘗試。

吳怡農表示，17、18萬的國軍，不可能守護全台灣2300萬人，2300萬人也不應該依賴期待17、18萬人負起保護國家的責任。

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吳怡農認為，除了專業軍隊、義務役士兵，台灣有99%的人不在軍警消系統，必須要找到自己的角色，從個人、家庭、社區，建立韌性的社會；壯闊台灣這兩年一直在做的就是訓練民眾緊急應變能力，目前已訓練2000人。

吳怡農說，在最前線有陸海空軍，在國土上有國土防衛部隊，在每個社區家園有做好準備的一般民眾可以自助、互救，才能成為韌性社會；吳怡農說，這一切的準備，就是希望維護和平與民主生活方式，透過更好的全民準備，可以嚇阻戰爭、避免戰爭。（編輯：黃國倫）1110906