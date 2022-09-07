聯勇操演戰機掃射坦克攻擊 砲聲迴盪恆春場面震撼

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（中央社記者郭建伸屏東縣7日電）陸軍第八軍團指揮部今天繼續在屏東恆春進行聯勇操演，演訓出動空軍IDF戰機、陸軍阿帕契攻擊直升機掃射靶場、戰車砲左右線交互攻擊。戰機穿梭藍天與恆春海域，砲聲迴盪山谷，場面震撼。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東恆春三軍聯訓基地執行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」，昨天先展開夜攻，今天上午進行日攻。

軍方規劃，夜間作戰演訓目的是先驅離敵軍警戒部隊，消滅外圍保護層，今天上午的日間實彈測考，則是主力部隊反擊。

陸軍出動M109A2自走砲、105戰車砲、81迫砲及各式衝鋒機槍與黃燐彈，並結合三軍火力，以空軍IDF戰機投射BDU練習彈、AH-64E阿帕契直升機發射2.75吋火箭彈 。

今天的日攻演訓在砲兵部隊檢驗射擊後展開。陸軍規劃，為掩護地面部隊發起攻擊，空軍IDF戰機、陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機先後對敵指揮所及裝甲部隊火力制壓。

待地面部隊經砲兵火力支援後，立即發起左右線交互攻擊，由CM11戰車、CM32、33、34裝步戰鬥車發揚火力，摧毀敵堅固工事及陣地，並在化學兵煙幕掩護下，持續攻擊前進；演訓最後發起衝鋒，對敵實施心戰喊話，以堅定官兵奮戰精神，瓦解敵軍意志。

陸軍564旅旅長李有金表示，這次演訓是假想敵軍以旅級單位兵力從楓港登陸，裝甲564旅統合三軍聯合火力打擊敵軍，但未設定敵軍特定單位。

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國防部發言人孫立方表示，國軍在這次操演呈現三軍整合戰勝敵人的戰力，盼藉此讓民眾了解，國軍官兵有能力、信心與決心確保中華民國安全；無論敵人採取任何行動，國軍都會以最完整準備、最堅決意志保衛國家安全。

陸軍第八軍團指出，這次操演透過想定狀況誘導，模擬戰場真實景況，強化部隊整體戰力，不僅具體展現國軍致力建軍備戰的豐碩成果，也顯示「捍衛國家、守護家園」決心。（編輯：郭無患）1110907