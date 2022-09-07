參訪台北法國學校 游錫堃：深化台法關係從教育扎根

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（中央社記者范正祥台北7日電）立法院長游錫堃今天參訪台北法國國際學校，支持台法教育文化等多方交流。他呼籲，台法關係再深化，就從下一代的教育做起，扎根現在，展望未來。

游錫堃指出，台北法國國際學校在各界合力協助下成立，籌備過程中，法國參議院參議員卡迪克（Olivier Cadic）功不可沒。

游錫堃說，卡迪克長期堅定挺台，是台灣的好朋友，也身兼法國海外教育機構國家協會（ANEFE）主席，長年致力推動海外法語教育不遺餘力。這次台北法國國際學校在台成立並開始運作，更加強化台法教育合作。

卡迪克今天上午隨法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）的跨黨派訪問團抵台，原定與游錫堃一起參訪台北法國國際學校，卻在今天採檢確診，無法前往。

台北法國國際學校（Lycée International Français de Taipei，LIFT）於今年6月揭牌、8月底開課，是由多位在台工作生活的法國學生家長努力3年多，與法國在台協會、一些在台法國企業、台北市教育局及台法政府協力下成立。台北法國國際學校向台北市立瑠公國中承租場地，學生不限國籍，以法、英、中3種語言教學。

游錫堃今天參訪台北法國國際學校。台北法國國際學校創辦人雷偉德（Alexandre Levy）和校長碩萌山（Thomas Chaumont）等人陪同。

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游錫堃表示，台法關係再深化，從下一代教育做起，今天參訪台北法國國際學校，看到小學生們在課堂上認真學習的樣子，朝氣蓬勃，內心充滿希望。

游錫堃也指出，法國對全球普世價值帶來極大貢獻，例如法國伏爾泰說的「我不同意你的意見，但我誓死捍衛你說話的權利」、孟德斯鳩提出的「三權分立」、盧梭創見的「社會契約論」等，不只台灣、很多國家也都受到法國思想家們的影響。因此他看到台灣成立法國學校，覺得相當可喜可賀。（編輯：翟思嘉）1110907