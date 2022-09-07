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馬紹爾訪團拜會原民會 分享雙邊祭典文化

2022/9/7 18:22（9/7 18:46 更新）
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原民會主委夷將．拔路兒（右）7日接待馬紹爾群島共和國文化及內政部長柯歐塔（Hon. Ota Jacob Kisino）（左）等一行，並指出訪台期間將安排訪團到花蓮太魯閣族、台東阿美族、屏東排灣族等部落參訪。（原民會提供）中央社記者張雄風傳真 111年9月7日
原民會主委夷將．拔路兒（右）7日接待馬紹爾群島共和國文化及內政部長柯歐塔（Hon. Ota Jacob Kisino）（左）等一行，並指出訪台期間將安排訪團到花蓮太魯閣族、台東阿美族、屏東排灣族等部落參訪。（原民會提供）中央社記者張雄風傳真 111年9月7日
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（中央社記者張雄風台北7日電）原民會今天接待馬紹爾群島參訪團，這也是自2019年雙方簽署合作協定後，台灣首次會見該國文化及內政部長，對雙邊交流別具意義，未來10天參訪過程將分享雙邊的祭典文化。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天接待馬紹爾群島共和國文化及內政部部長柯歐塔（Hon. Ota Jacob Kisino）參訪團一行12人；此次會面是2019年1月台馬雙方簽署「南島民族文化事務合作協定」後首次接待該國部長，對台馬雙邊南島民族交流別具意義。

原民會指出，此次會面也是柯歐塔於今年6月上任後，首度造訪台灣與原民會；原民會準備排灣族琉璃珠掛飾作為禮品，以色彩繽紛、溫韻樸實的排灣族家傳珍寶，展現對台馬雙邊南島文化交流的期盼與祝福。

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夷將表示，為了落實雙邊的合作協定，原民會從年初就開始籌備這次的「南島民族祭典暨傳統競技交流計畫」，期間也歷經疫情而不得不暫緩，後來多次透過馬國駐台大使艾芮瓊居中協調聯繫，計畫終於成行，馬紹爾一行人也終於遠渡重洋來到台灣。

夷將說，未來10天將安排參訪團前往花蓮太魯閣族、台東阿美族、屏東排灣族的部落參訪，並參與15日、16日在高雄舉辦的「全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」，與布農族的弟兄姊妹競技交流，也分享雙邊的祭典文化。（編輯：唐聲揚）1110907

夷將．拔路兒
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