陳菊：性別平等是企業須落實重要政策

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（中央社記者陳俊華台北8日電）人權會主委陳菊今天說，性別工作平等法上路20週年，回顧立法歷程，相當不容易；性別平等、多元共融已經是全球趨勢，不再是要或不要的選擇題，而是企業必須落實的重要政策。

國家人權委員會下午舉行「打造性平友善職場 實踐企業共融永續」座談會，邀請聯合利華台灣資深人力資源經理董蕙萱、渣打銀行人資長陳瑋芝、未來城市總監陳芳毓等人，探討女性如何平衡工作與家庭、企業如何打造性別友善職場等多元共融的工作環境。

陳菊致詞時表示，今年是性別工作平等法上路20週年，記得1987年台灣解嚴，國父紀念館有57名女性接待員，集體向婦女團體申訴，她們在招考時被強迫簽立不平等工作契約，如果女性員工年滿30歲、結婚懷孕就要自動離職。

陳菊指出，以今天來看，很難想像單身條款、禁孕條款、年齡歧視等種種壓迫女性的不平等契約，在80、90年代台灣社會非常普遍；當時女性在就業市場是嚴重弱勢，存在很多不平等，民間聲援過程中也發現，國內沒有任何法律可以保障受歧視的女性員工。

陳菊表示，當時社會展開兩性工作平等法的立法運動，但受工商團體強烈反對，甚至威脅立法後要集體出走；2000年政黨輪替時，她擔任勞委會主委，認為有責任積極展開兩性工作平等法立法，共有9個版本要溝通協調，非常困難。

陳菊說，執政黨當時在立法院是少數，她到立法院跟各政黨立委溝通；舉辦工作坊向企業、社會大眾宣導溝通，推動職場性別平等絕對不是製造對立，而是企業與勞工能共好；9個版本草案最後整合，直到2002年才三讀通過。

陳菊指出，當時台灣社會、立法院各黨派拋棄成見，支持性別平等法，是為了消除職場性別歧視，防治性騷擾、建立育嬰假制度，提供法治基礎；2008年更名為性別工作平等法後，進一步保障不同性傾向者在工作權的平等。

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陳菊表示，現在看到企業主動響應ESG、落實職場性別平等、多元共融，對她這個世代來講感到欣慰。權利不是從天上掉下來，人權保障也不可能一步到位，人權追求是需要世代接力、世代交替，不斷奮鬥、努力。

陳菊指出，性別平等、多元共融已經是全球趨勢，不再是要或不要的選擇題，而是企業必須落實的重要政策；人權會未來也會持續跟各界合作，讓人權保障跟經濟永續發展並肩創造雙贏。（編輯：張均懋）1110908