台海受關注 駐義大利代表處邀重要媒體談台灣

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駐義大利代表處7日舉行記者會，駐義大利代表李新穎暢談台義雙邊關係各項成果，分析台海現況及台灣參與國際組織的重要性，並接受記者提問。（駐義大利代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年9月9日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）歐洲關注並迫切想了解台灣海峽情勢，駐義大利代表處7日舉行記者會，邀請10多位重要媒體記者、學者出席，談台義關係與台灣參與國際，受邀媒體陸續刊出相關報導。

面對中國近期對台灣文攻武嚇，國際輿論對台海議題日益關注。駐義大利代表處7日午間主動舉行記者會，發表台義政經文教雙邊關係的各項成果，並分析台海現況及台灣有意義參與聯合國（UN）等國際組織的重要性，接受記者提問。

歐洲媒體最近很關切台灣議題，共有義大利通訊社「安莎國家通訊社」（ANSA）、主流大報「晚郵報」（Corriere della Sera）、羅馬第一大報「訊使報」（Il Messaggero）、義大利國營電視台（RAI）、重要新聞平台「頁報」（Il Foglio）、「蟻報」（Le Formiche）、通訊社Agenzia NOVA、「意見報」（l'Opinione）、軍事媒體「國防在線」（Difesa Online）及「外交電子日報」（Giornale Diplomatico）等10餘位義媒總編輯或資深記者出席。

記者會出席踴躍，常在各報刊撰文的羅馬第一睿智大學及北約防衛學院基金會等智庫學者與分析師也與會。

記者會由駐義大利代表李新穎以義大利文主講，首先表示，中國以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口升高對台軍事威脅，企圖片面改變台海現狀，已嚴重危害印太及全球和平穩定。

至於台義關係，李新穎說，近年雙邊經貿關係不受2年半來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，仍持續發展，例如去年義大利成為台灣在歐盟國家中排名第三的貿易夥伴，僅次於德國及荷蘭，且今年1至7月台灣對義大利出口比去年同期增加36%，義大利對台灣出口也比去年同期增加約12%。

李新穎感謝義大利國會通過友台決議案，及義國外長及衛生部長皆在七大工業國集團（G7）聯合公報中分別聲明支持台灣參加世界衛生大會（WHA），以及關注台海安全、譴責中國軍演。李新穎也向記者表示，將繼續推動台灣有意義參與聯合國等國際組織。

與會義媒及學者談及台海、台歐議題，包括半導體全球供應鏈的「朋友相挺」（friend-shoring，或稱友岸外包）模式合作、台灣推展文化軟實力卻遭遇國名打壓的狀況、台灣對兩岸現況及面對未來可能戰爭的看法，以及對義大利9月大選立場等。

席間有與會者表示，肯定並支持台灣不同於中國威權體制的自由民主價值，也同意中國正在改變台海現況，破壞印太地區穩定及和平。

NOVA通訊社、蟻報、意見報及外交電子日報已刊出記者會中談及議題的相關報導。（編輯：郭中翰）1110909

歐洲關注並想了解台海情勢，義大利重要媒體超過10位總編輯、記者及智庫學者出席，有與會者支持台灣的自由民主價值，也同意中國正在改變台海現況，破壞印太地區穩定及和平。（駐義大利代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年9月9日