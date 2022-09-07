台灣VR作品角逐威尼斯影展 具產業優勢躍國際要角[影]

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影片來源：中央社

（中央社記者曾婷瑄威尼斯6日專電）世界影視盛事威尼斯影展8月30日揭幕，台灣有3部作品入圍全球沉浸式內容競賽單元，角逐VR界最高榮譽。與會者告訴中央社，台灣為這個產業的中心，希望能有機會合作；文策院則盼朝大規模拓展產業邁進。

睽違兩年實體回歸、第79屆「義大利威尼斯國際影展」於8月30日盛大登場，台灣受邀代表超過40人，是亞洲最大參展團體。

威尼斯影展為全球最早啟動VR單元的影展，亮點之一是融合虛擬實境（VR）、全景影像、創作性體驗等作品的沉浸式內容單元（Venice Immersive），為沉浸式內容領頭羊，全球頂尖創作者都渴望於此獲一席之地。

威尼斯影展沉浸式內容單元於離島沉浸式島上開展，精選展出44部虛擬實境、擴增實境、沉浸式體驗的作品與裝置。照片攝於9月4日。中央社記者曾婷瑄威尼斯攝 111年9月7日

今年文策院於沉浸式內容市場展（Venice Immersive Market）設立匯集67件作品與業者參與的台灣館，參觀人士皆表示，台灣沉浸式內容能量充沛，且政府與民間合力推動，盼能有機會與台灣合作，更有國際藝術節策展人現場表達邀展意願。

此外，「文化與科技 - 台灣未來內容共創力」沉浸式主題論壇邀請劇場與新媒體導演Baboo Liao（廖俊逞）、C-LAB當代藝術實驗平台總監吳達坤、智崴科技董事長特助吳怡萱、叁式創意總監曾煒傑、Funique VR創意總監全明遠擔任講者，分享台灣科技與藝術的創作經驗。

文策院文化科技處處長李懷瑾告訴中央社，台灣從2017年VR單元創立之初就有作品參與，經長時間累積，已從單純作品的討論，到帶領產業生態系不同環節來到威尼斯，朝更大規模擴展邁進。

本屆台灣有「遺留」、「無法離開的人」、「紅尾巴」入圍沉浸式內容競賽單元，角逐沉浸式創作最高榮譽，3部作品關注不同面向，呈現台灣多元自由的特色。

河床劇團藝術總監郭文泰（Craig Quintero）表示，「遺留」為劇團首部跨界VR作品，靈感來自2011年起每場僅收一位觀眾的「開房間計畫」。「遺留」沒有劇情，透過設計的流動畫面讓觀眾彷彿進入夢境，聯想過去經驗，反射自身存在。

郭文泰表示，經多年深耕，台灣已成沉浸式內容的國際領導者，「帶著不同實驗性」。作品獲文策院支持，除經費補助外，更重要的是給予技術製作上的指導，並在後端協助宣傳，「文策院真的把VR帶到威尼斯和世界，變成很重要的平台」。

文策院主辦沉浸式主題論壇，邀請導演廖俊逞（右2）、C-LAB總監吳達坤（左2）、智崴科技代表吳怡萱（中）、叁式創意總監曾煒傑（線上）、Funique VR創意總監全明遠（右1）擔任講者，由文策院文化科技處處長李懷瑾主持。照片攝於9月4日。中央社記者曾婷瑄威尼斯攝 111年9月7日

英國ScanLAB Projects於威尼斯首映的受矚作品FRAMERATE: Pulse of the Earth，以多個延時掃描鏡頭拍攝長達一年，觀察地景變化與自然和人類活動對地球的影響。ScanLAB Projects甫獲文策院補助，計劃於年底來台，以機器視覺的技術記錄並分享台灣地貌變化。

ScanLAB Projects共同創辦人暨導演蕭奧（Matthew Shaw）向記者說，這是作品首次跨國合作，「台灣很吸引我們，因為科技是這個產業的基礎，而台灣又是科技中心。我們著迷於台灣產業製作的流程，以及文化傳承和風景」。

文策院4日下午先是與威尼斯市場展官方、歐影基金（Eurimages）及阿拉伯電影中心 （Arab Cinema Center）合作舉辦酒會。

酒會後，以台灣業者、創作者為主角的「台灣之夜」正式登場，駐義大利代表李新穎與文策院院長李明哲致詞歡迎眾多貴賓，威尼斯市場展主席迪歐（Pascal Diot）等人到場致意，氣氛熱絡。

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李新穎指出，就任4年期間見證台灣沉浸式創作獲得威尼斯影展重視。「台灣是民主自由人權國家，可處理任何敏感議題；台灣電影科技具世界領先地位，影片投資資金與市場成熟度也較高」，希望台灣藉由威尼斯雙年展與義大利有更多的文化合作。

世界歷史最悠久影展的威尼斯國際影展於威尼斯利多島（Lido）舉辦至9月10日，台灣今年獲邀與法國並列為市場展主題國，透過設立展館、合辦論壇等方式全面推動台灣品牌。（編輯：陳惠珍）1110907