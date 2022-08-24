宋芸樺新片合作法男星 先遊大稻埕感受台灣味

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第79屆義大利威尼斯國際影展將開展，文策院24日在台北舉行影展暨市場展行前記者會，台法合製電影For My Country監製馬天宗（左起）、演員黃遠、宋芸樺、沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）、導演哈希德阿米（Rachid Hami）及製片馬君慈出席，分享拍攝點滴。（文策院提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月24日

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（中央社記者王心妤台北24日電）台灣今年獲邀為威尼斯影展市場展主題國之一，今天舉辦行前記者會。由台法合製的電影For My Country，演員宋芸樺與法國男星Shain Boumedine飾演情侶，開拍前先到大稻埕感受台灣味。

文化部長李永得表示，台灣影視作品題材多元，是特色之一，且今年入選及入圍的作品有許多跨國合製及文策院投資的作品，期待未來有更多好的作品，讓國際看見台灣的創作能量，無論是長片、短片、紀錄片或是沉浸式內容都有更豐碩的成果。

今年作品中，For My Country（為了國家）入圍地平線單元、The Last Queen入圍威尼斯日，都是入圍競賽單元；沉浸式內容競賽單元入圍包括「遺留」、「無法離開的人」、「紅尾巴」。

入選市場展「內容合資市場」的劇情長片有「車頂上的玄天上帝」（暫名）、TALES OF TAIPEI、「青春並不溫柔」、「默視錄」、I THE SONG；以沉浸式內容作品入選的作品包括「鏡子」、「父親的錄影帶」、「中南半島未知某處」、「感官窺鏡」。

For My Country由台灣演員宋芸樺、黃遠、方郁婷及法國演員Shain Boumedine合作演出，並由阿爾及利亞裔法籍導演哈希德阿米執導。哈希德阿米表示，台灣劇組有像是家人般的革命情感，會用百分百的力氣努力，令他難忘。

製片馬君慈說，拍攝過程正遇到台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，可惜只能放掉一些景色，哈希德阿米也提到有在熄燈的西華飯店取景，雖然拍的成果夠好，但考慮整部片的節奏與長度只能忍痛割捨。

Shain Boumedine表示，感謝宋芸樺幫助他進入角色，並教他中文台詞，到台灣時還帶著他到大稻埕感受台灣氛圍。黃遠目前住在南部，也會分享海邊生活照，讓他相當有共鳴，期望以後能帶他到墾丁玩。

此片預計明年2、3月全球上映。（編輯：戴光育）1110824