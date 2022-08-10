黃心健、皆川明特展 10月高美館接連登場

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（中央社記者王寶兒台北10日電）台灣設計展今年10月將重回高雄舉辦，高美館分別邀請台灣新媒體藝術家黃心健、日本設計師皆川明規劃特展，於10月陸續登場，響應「台灣設計設計台灣」文化盛會。

「X人稱－黃心健的元宇宙劇場」將為黃心健首檔大型回顧展，將展出他獲得第74屆「威尼斯影展最佳VR體驗獎」的作品「沙中房間」及多項斬獲國際大獎作品，還有創作手稿、影像及沉浸式空間設計等。

此次特展有規劃文化平權友輪席位，黃心健透過高雄市立美術館表示，VR帶來的想像力與創作能量，能解除身障者的身體限制，在虛擬世界中自由飛行，透過虛擬世界，他也期望藉此反思當代科技社會與人類處境，涉及生命、記憶、政治歷史、創傷、環境生態，乃至人類未來命運議題的探討。

日本設計師皆川明（Akira Minagawa）與其創辦品牌minä perhonen的台灣首次大規模展覽minä perhonen /minagawa akira TSUZUKU，則將透過8大主題展出皆川明創辦品牌發展歷程，除將展出經典布料、時裝、家飾等設計模型外，還有設計師插畫手稿、設計原稿、錄像，以及文獻檔案等展品。

「至少延續百年」是皆川明創立品牌的初衷，此次展覽以TSUZUKU（日語：つづく）為命題，也有「延續」意涵。皆川明透過高美館表示，為能享受並維持我們的日常生活，重要的是如何串聯設計與喜悅，並使其維持長久關係，「我們相信，這樣的循環定能使日常生活變得更為豐富」。

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高美館館長李玉玲表示，TSUZUKU特展目前於日本盛大巡迴，繼東京都現代美術館、兵庫縣立美術館、福岡市美術館、青森縣立美術館後，10月首次移展海外就在高美館。

黃心健首檔大型回顧展「X人稱－黃心健的元宇宙劇場」將於10月8日至2023年3月5日在高美館101-103展覽室登場；皆川明與其創辦品牌的minä perhonen/ minagawa akira TSUZUKU展覽則將於10月22日至2023年2月19日在高美館104-105展覽室登場。（編輯：陳仁華）1110810