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蔡總統推Q版中秋賀圖 掛念堅守崗位國軍

2022/9/10 13:09
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（中央社記者賴于榛台北10日電）總統蔡英文今天在臉書與IG上發布與插畫家「喂，wei」聯名的中秋節賀圖，Q版蔡總統戴著柚子帽與家中毛小孩入畫，除祝福民眾佳節愉快，也盼大家為連假仍堅守家園的國軍加油。

蔡總統透過臉書指出，賀圖真的很可愛，歡迎大家把這份中秋祝福一起分享給親朋好友，同時也要特別謝謝民眾持續團結防疫，讓大家能夠團圓過中秋。

連假期間國軍持續堅守崗位，總統說，國軍替大家守護家園，盼大家也一起為國軍加油。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，此次參與中秋賀圖聯名的插畫家「喂，wei」從2012年開始經營圖文創作品牌，跨足漫畫、社群經營、IP角色周邊等，除了可愛風格廣受粉絲喜愛外，更在今年的文博會獲得「CET BEST AWARD 金獎」肯定。

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范綱皓說，蔡總統時常和插畫家聯名，像是2020年耶誕節與圖文作家「ㄇㄚˊ幾」合作推出賀圖、「小學課本的逆襲」跨年圖卡，2021年與 「廢物女友」合作春節插畫等，都凸顯總統對台灣圖文創作者創意的肯定，也希望能透過療癒的插畫，分享中秋祝福給所有民眾。

范綱皓表示，除聯名插畫圖卡外，今年中秋節插畫家「A RAY」更是將收到的文旦彩繪成蔡總統的Q版模樣，蔡總統也將照片上傳IG，提醒民眾「烤肉之餘不妨吃顆文旦，解解膩」，邀請大家一起支持農民。1110910

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