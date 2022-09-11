清冠一號對象爭議 蔣萬安籲以民為主

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）清冠一號公費對象原將限縮，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，中醫師公會表達不滿後，民進黨對手陳時中才與衛福部溝通、是不是「地下部長」大家很清楚，呼籲政策以民為主。

衛生福利部日前發函至各醫療院所，通知清冠一號公費對象將僅針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫後可能轉重症的高風險族群，引發反彈聲浪，後來決定納入3項中醫急迫病勢。

蔣萬安下午出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會，會後接受媒體聯訪時被問及此事。他表示，民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中是不是「地下部長」，大家看得很清楚。

蔣萬安說，中醫師公會也發布新聞稿表達不滿，陳時中才趕快去跟衛福部溝通，「避免他今天下午的中醫師後援成立大會可能受到中醫師的抗議」。

蔣萬安指出，最重要的是要照顧到一般百姓、以民為主，變種病毒來襲、清冠一號又是中醫界稱許的用藥，希望不要這時候突然取消相關公費補助。

此外，蔣萬安與陳時中近日就長照議題隔空交火。蔣萬安表示，衛福部調查的數據是針對有排到長照資源的人，滿意度數字當然好看，「有針對沒排到的人去調查嗎？你敢嗎？」

蔣萬安批陳時中自我感覺良好，監察院的報告很清楚 就是在糾正長照2.0的缺失，例如缺乏品質控管、預算執行率偏低、人力流失等，這些事實無法被掩蓋。

另一方面，媒體提問，蔣萬安競選團隊是否出現多頭馬車狀況，自家政見連總幹事、發言人、議員參選人都不知道、無法辯護，蔣萬安與他們互動也很少。

對此，蔣萬安指出，選舉期間這種分化言論不曾少過，團隊不會被見縫插針，內部溝通跟政見討論都很順暢、沒問題。（編輯：戴光育）1110911