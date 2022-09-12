沈慧虹與議員設聯合競總 林耕仁提青年公共參與

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右2）與東區市議員鄭美娟（左2）12日成立聯合競選總部，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右3）、行政院政務顧問鄭宏輝（左1）到場支持。中央社記者郭宣彣攝 111年9月12日

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（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹與市議員鄭美娟今天成立聯合競選總部，持續深入與選民互動；國民黨市長參選人林耕仁提青年公共參與政策，盼注入青年活力與思維，思考城市未來。

沈慧虹與鄭美娟今天成立聯合競選總部，民進黨團立院總召柯建銘、行政院政務顧問鄭宏輝均到場支持。柯建銘致詞表示，過去8年前市長林智堅、副市長沈慧虹團隊，在竹市推動實在建設，讓居民有感，也期盼未來，民眾再給予沈慧虹服務機會，持續帶動竹市發展。

沈慧虹致詞說，鄭美娟投入公共服務領域18年，且只要能幫市民做到的都不拒絕、更不分區域，對於教育、親子建設等都很重視，市民要選擇做實事的人。

鄭美娟指出，這4年來她每天專注議員工作，爭取多處人行道建置、舊城區騎樓順平等，這次是她第一次面對連任挑戰的關鍵時刻，盼民眾支持。

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天透過新聞稿表示，他提「青年公共參與」政策，包含增加新竹市青年事務委員會青年代表比例、定期舉辦青年參與公共事務論壇、公開票選青年委員會市政提案、擴大在地青年市府工讀實習等，帶動年輕人實際參與公共事務推動，共同思考城市的未來。

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林耕仁說，未來將提升新竹市青年事務委員會功能，強化青年委員代表性，跳脫純諮詢角色，實際參與政策執行。其次，鼓勵青年參與公共事務，探討可行的市政提案，針對地方需求與國際趨勢持續推動多元青年政策。

林耕仁指出，在公開票選青年委員會市政提案部分，得票數前3名列入施政參考，並由相關部門進行評估與政策研擬，並邀請提案的青年委員共同參與。最後是定期盤點市政府職缺資訊，擴大在地青年申請實習工讀機會，加深青年對於政府部門運作的認識與理解。（編輯：李錫璋）1110912