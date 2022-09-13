外交部：立陶宛駐台代表已抵台履新 機構開始運作

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（中央社記者游凱翔台北13日電）外交部今天表示，立陶宛首任駐台代表盧百利已於本月初抵台履新，並提出外交官員證申請，立國駐台機構已視為開始運作；目前立國駐處辦公空間軟硬體設施仍在籌備設置，外交部將與立國密切聯繫、提供相關協助。

外交部上午舉行例行記者會，有關立陶宛駐台經貿代表處的開館時間，歐洲司長陳立國表示，自去年11月台灣在立陶宛設立以台灣為名的代表處後，台立關係持續穩定發展、互動交往日益密切，立國高層今年也在不同場合，多次公開表示將在台灣設立代表處。

陳立國指出，立陶宛首任駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）已於9月初抵達台灣，在防疫旅館完成3天隔離及符合政府自主防疫規定下展開活動，並在中秋連假後的第一個上班日，也就是在昨天正式向外交部申請核發外交官員證，立國駐台機構已視為開始運作。

至於立國駐處有無正式揭牌儀式或舉行日期，因涉及立國籌備進度及整體規劃，陳立國說，外交部不便代為發言。

陳立國指出，立國駐處已租妥辦公處所，但辦公空間相關軟硬體設施尚未完成，恐需等相關籌備工作告一段落後，才會公開相關訊息，外交部將與立國密切聯繫、提供相關協助。（編輯：郭無患）1110913