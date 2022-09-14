傳郭台銘被迫不參選2024 宣明智：沒聽說、不置評

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鴻海創辦人郭台銘（圖）被媒體人爆料為採購BNT疫苗，遭逼簽署2024不參選總統切結書。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）媒體人爆料鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗、被逼簽署2024不參選總統切結書，對此聯電榮譽副董事長宣明智今天表示，「完全沒有聽說，不予置評」。

他指出，半導體產業進入多元化發展，現在各種尺寸和應用都在，廠商產品因景氣波動殺價競爭的狀況較少，越來越不會殺價取單，產業趨勢已經改變，未來是朝開放合作而非防堵的路徑，開放系統最終會是贏家。

鴻海董事長劉揚偉、聯電榮譽副董事長宣明智、凌陽董事長黃洲杰等多名台灣交通大學校友總會校友，今天中午在SEMICON Taiwan 2022國際半導體展南港展覽館聚會，並參觀現場「大交通、大未來」科技展區。

宣明智表示，交大帶動台灣半導體和資通訊產業發展，下一個契機在交通產業，交大持續在學術界和產業界努力貢獻，在政府部門也有許多交大畢業的校友，產官學研合作可帶領台灣邁向下一個未來。

宣明智說，台灣半導體產業實力強、IC設計產業蓬勃發展，非常多IC設計公司切入車用領域，車用電子晶片相當緊缺。

媒體問宣明智對於傳出郭台銘為採購BNT疫苗、被逼簽署2024不參選總統切結書的看法，宣明智回應，「完全沒有聽說，不予置評」，完全沒有聽到過。

媒體追問依據他對郭台銘瞭解，是否會簽署，宣明智說「不可以討論、也不適合討論」。

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展望下半年產業景氣看法，宣明智指出，半導體產業進入多元化發展，現在各種尺寸和應用都在，廠商產品因景氣波動殺價競爭的狀況較少，越來越不會殺價取單，產業趨勢已經改變。

記者提問對於美國邀台灣、日本、韓國共組晶片四方聯盟（Chip 4），以及美國傳擴大管制半導體出口中國的看法，宣明智表示，科技產業發展朝向先進技術邁進，若走限制路徑，值得商榷，未來是朝開放合作而非防堵的路徑，開放系統最終會是贏家。（編輯：潘羿菁）1110914