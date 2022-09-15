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鍾東錦遭開除國民黨籍 競總發言人赴法院提訴訟

2022/9/15 12:11
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣15日電）苗栗縣長參選人鍾東錦昨天遭國民黨開除黨籍，鍾東錦競選總部發言人陳怡樺今天會同律師到苗栗地方法院提出訴訟，另也轉往苗栗縣地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭涉誹謗罪。

陳怡樺接受媒體聯訪表示，鍾東錦從南庄鄉農會開始從事公共服務工作，已長達30多年，之前總是默默耕耘，直到擔任苗栗縣議員、副議長及議長職務，伴隨著肩上扛起的責任越來越重，非但沒有退縮，反而勇於站出來承擔。

陳怡樺表示，在苗縣長選戰中，鍾東錦是準備最久、也最充分的參選人，獲得苗栗大部分鄉親支持，相信支持國民黨的民眾都會用智慧做出最明智選擇，也相信鍾東錦會帶領藍軍打贏勝選。

陳怡樺說，鍾東錦接任國民黨苗栗縣黨部主委後，幾乎沒有休假日，每天奔走於苗栗縣18鄉鎮市，出錢出力，從防疫期間慰勞醫護人員、捐助苗栗學童獎助學金等，無不卯足全力，但國民黨卻視而不見。

陳怡樺批評，國民黨在苗栗縣長提名制度上，連初選都不願意舉辦，甚至開除鍾東錦黨籍身分，讓苗栗鄉親難以接受，也讓藍軍支持者難以信服，為了捍衛聲譽，到苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之確認黨籍存在訴訟。

陳怡樺表示，此外，國民黨秘書長黃健庭曾經公開做出對鍾東錦的誣陷與抹黑，多次要求黃健庭提出證據或道歉，但未收到任何回應，競選總部認為這是故意假造，意圖影響選舉，因此今天也到苗栗地檢署按鈴控告黃健庭涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌的刑事告訴，捍衛鍾東錦名譽。（編輯：方沛清）1110915

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