政院：工商協進會去年未補齊文件 無法授權買疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北15日電）國民黨團今天點名行政院副院長沈榮津等曾阻擋工商協進會捐贈BNT疫苗。政院指出，去年許多民間單位表達購買疫苗的意願，工商協進會是其中之一且有遞件申請，但因為未補齊原廠技術文件，無法授權。

對於國民黨團質疑沈榮津與衛福部長薛瑞元去年曾聯手阻擋民間捐贈疫苗，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時，仔細回應此議題，並回顧去年鴻海永齡、台積電和慈濟3捐贈單位協助購買、捐贈BNT疫苗的過程。

羅秉成說，除了上述3捐贈單位之外，當時也有一些民間單位表達協助購買意願，沈榮津當時就與工商協進會理事長林伯豐電話致意並交換相關採購意見，雖然他無法轉述當時2人在電話中的用語，但解讀上工商協進會並未被阻擋。

他說，外界指稱工商協進會被擋購買疫苗，但其實工商協進會以及地方政府在去年6月24日有委託盛弘醫藥股份有限公司提出專案進口BNT疫苗，只是後來他們沒有辦法補齊原廠技術性文件，所以政府無法提供緊急授權，後來很多其他民間單位也是類似狀況。

羅秉成表示，當時很多單位、地方政府等都想買疫苗，也有些是買了要自用，而非捐給政府統籌規劃疫苗，但這樣如果只有有錢人買到，其他人怎麼辦。

他說，當時採購過程有紛擾，現在因為選舉近了又被翻出來，不是不能有攻擊或批評，但是要注意理性不要過度，勿把政府保護民眾健康形容為「謀財害命」。（編輯：蘇龍麒）1110915