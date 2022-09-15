遭點名阻擋民間捐BNT 薛瑞元：絕對沒有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）國民黨團今天點名行政院副院長沈榮津、衛生福利部長薛瑞元曾阻擋民間捐贈BNT疫苗。薛瑞元表示，絕對沒有阻擋疫苗採購，最近一直有人在做夢、有故事，不斷出面回應很累。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長洪孟楷及立委費鴻泰等人，今天在立法院舉行記者會，點名行政院副院長沈榮津、衛福部長薛瑞元阻擋民間採購疫苗捐贈，要求兩人出面說清楚講明白，並要行政院為發布假消息公開道歉。

薛瑞元中午親上火線說明，他在記者會一開始先分享一個小故事，他前幾天睡到一半，被妻子踢醒，妻子說在夢境中兩人一同爬山，妻子不慎掉到山路邊的小斜坡，他竟然完全沒有理會，逕自往前走，妻子驚醒過來後，罵了他，「為什麼你都不理我，你要給我交代」。

薛瑞元話鋒一轉指出，今天一早不知是王爺公或媽祖婆又對誰託夢，指控他阻擋工商協進會購買疫苗，他重申從未見過工商協進會內部人員，怎麼可能去阻擋，認為這樣的言論完全是一場夢，這種夢境也不是第一次，最近一直有人在做夢、一直有故事，「我一直要回應，說實話真的很累」。

至於國民黨團秀出一份疑似阻擋疫苗證據的公文，薛瑞元說，他的大學聯考國文只有80、90分，所以理解力可能不好，但他認為，公文通篇沒有提到阻擋採購一事，反而內文有一段提到有關各界熱心引薦疫苗建議及申請案件，行政院蘇院長已責成相關服務單位建立服務窗口。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公文也提到，企業部分由經濟部長王美花負責，民間團體由內政部次長陳宗彥負責，分別受理企業及民間團體的請求，提供相關諮詢、中介協助及服務，將以公開透明的方式，公布各方申請進度，衛生福利部也會以最快速度來進行專業審查。薛瑞元表示，他絕對沒有阻擋疫苗採購，衛福部也沒有阻擋。

會後有媒體詢問，工商協進會人員有向衛福部提出面談意願。薛瑞元回應，當時確實有透過Line得知此事，知道工商協進會的人想見他，他有回覆「好」，可以約時間談談，但工商協進會也沒有進一步約時間，這件事就沒有實現，所以他沒有遇到工商協進會的人，更不可能去談疫苗。（編輯：管中維）1110915