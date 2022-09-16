陳時中提勞工政策 黃珊珊：應先了解市政

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民進黨台北市長參選人陳時中提勞工政策，包含增設高齡就業推動平台等。無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）16日表示，北市府已執行高齡就業平台，身為首長參選人應掌握全盤內容，先了解市政後再說。中央社記者張皓安攝 111年9月16日

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（中央社記者劉建邦台北16日電）民進黨台北市長參選人陳時中提勞工政策，包含增設高齡就業推動平台等。無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，北市府已執行高齡就業平台，應先了解市政，且撒幣政策非有效方式。

陳時中昨天提出3項勞工政策，包含提供最長3個月職訓或尋職交通補貼、增設高齡就業推動平台，並在市府持股超過一定比例事業單位建立勞工董事制度。

黃珊珊今天出席「2022中小企業ESG博覽會」，會前受訪被問及陳時中提出勞工政策。黃珊珊說，撒幣不是有效方式，身為首長參選人應掌握全盤內容，先了解市政後再說，不要當江湖郎中，且對方政策到目前為止都是見樹不見林。

媒體詢問是否會跟民眾黨市長參選人舉辦政策行銷，黃珊珊說，好政策都希望可統一討論，像她提出城市再生政策，盼能引起各界討論，至於其他政黨有一樣意見是好事，也期許跟民間團體及各個政黨做政策討論。

至於跟台北市長柯文哲出席同場博覽會，被認為行政不中立。黃珊珊表示，這是民間團體舉辦，跟行政中立有什麼關係，尊重主辦單位安排。

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另外，北市府規劃敬老愛心卡剩餘經費回饋長輩，每人靠卡有新台幣660元儲值金，北市議會國民黨團開記者會指控是選前政策買票，拉抬黃珊珊選情。

黃珊珊回應，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，長輩及身障者無法出門，導致愛心敬老卡點數未用完，這次預算跟去年一樣，跟選舉沒關係，北市府當時也跟議會說明，還有議員認為660元太少，本來就是長輩身障者福利預算，市府未編列其他預算因應，不用做這樣政治操作，且9成以上都是原預算。（編輯：方沛清）1110916