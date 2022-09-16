張善政：農委會只公布片面資料 其餘受限保密條款

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國民黨桃園市長參選人張善政16日舉行政見記者會，受訪時表示，農委會現在公布的只是片面資料，沒公布的就是受限保密條款。中央社記者葉臻攝 111年9月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫案保密條款陷爭議。他今天表示，農委會現在公布的只是片面資料，沒公布的就是受限保密條款；民進黨有抄襲陰影、想扣他帽子，非常糟糕。

張善政上午召開政見發表記者會，媒體聯訪時詢問，有報導指出，當初契約第10條第2項載明整個計畫案「非屬敏感之科技項目」，且該契約第24條規定，依據當時政院訂定的「科技資料保密要點」，該計畫非屬敏感科技項目，2007年後陸續上網公布後，就依法解除相關人員保密義務。

張善政表示，合約條款不能這樣解釋，其中第10條第1項寫得很清楚，對於計畫主持人及計畫團隊是有保密義務的，農委會說後來資料有陸續上網、沒有保密問題，但陸續上網的資料不是全部，沒有上網的資料還是受到保密的限制。

張善政舉例，日前名嘴公布的契約副本第10條第1項內容、保密條款，是在原來合約裡的白紙黑字，這份合約當初也沒有上網公告，是名嘴寫出來之後大家才知道。

張善政說，他曾說這個計畫案經費如果有一塊錢進到他的口袋，他就退選，這個也有證明，在宏碁公司提的計畫書裡有人事預算分配，裡面可以看到他的名下沒有分配任何人事經費，大家也沒有看到這個資料被公開；農委會現在公布的只是片面資料，沒有的就是受限保密條款，「就是這麼簡單」。

媒體詢問，根據報導，該契約第10條第3項也載明，若當初交付給農委會的報告有抄襲、剽竊他人智慧財產權等情況，身為計畫主持人的張善政也要負法律責任並賠償。

張善政表示，「他們（民進黨）因為前新竹市長林智堅的關係有抄襲的陰影，不斷把抄襲的帽子往我身上戴」，這份計畫案是引進國外先進技術的案子，不是論文研究，這基本精神的差異已經講過很多次，「他們是裝睡的人叫不醒，還是想把這案子引向抄襲，非常糟糕」。

此外，農委會主任委員陳吉仲稍早說，完整盤點研究案受外界質疑的地方，及民國96年到98年研究報告是否涉及重複性非常高或是否可能抄襲等疑慮，且將告一段落，接下來依相關流程，請當事人、機關提供相關意見說明疑點。

張善政競選辦公室發言人何元楷告訴中央社記者，農委會說詞前後不一、矛盾，已淪為政治打手，不斷配合民主進步黨及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬攻擊報告案，刻意想將報告案打成論文，極不可取。（編輯：方沛清）1110916