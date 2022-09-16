盧秀燕啟動施政說明會 蔡其昌首場造勢晚會登場

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）選戰進入倒數時刻，民進黨台中市長參選人蔡其昌首場大型造勢晚會今天從豐原開啟，邀請總統蔡英文站台，而國民黨籍的台中市長盧秀燕也從昨晚啟動各區施政說明會尋求支持。

爭取連任的盧秀燕啟動施政說明會，首場於昨晚登場，聯合西屯區市議員參選人楊大鋐舉行，盧秀燕在會中說明3年多來推動的恢復老人健保補助、雙十公車政策、生育津貼加碼等施政績效。

盧秀燕競選總部表示，盧秀燕15日晚間起，利用下班時間或假日，陸續與國民黨台中市議員參選人在台中市各區舉行「鄉親來燕會」，預計舉辦34場，親自與市民報告各項市政建設、各區發展與未來政見，透過與鄉親面對面的交流互動，讓市民了解過去3年多來的市政成績，與台中發展願景，並與各地議員參選人營造團結氣勢。

而蔡其昌也從今天起啟動大型造勢晚會，首場造勢晚會今晚從豐原區開始，蔡其昌競選總部表示，16日起連續2天與民進黨立委、市議員參選人共同舉辦晚會，以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸，要翻轉台中近4年來的停滯，用行動力讓台中成為生活首都。

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選擇從豐原出發，蔡其昌競選總部指出，因為豐原在蔡其昌生命中是重要的存在。1998年在大學教書的蔡其昌，接受前台中縣長廖永來的邀請，任職縣政府工策會及擔任民政局長，從政之路與豐原緊緊相連。

蔡其昌競選總部表示，今晚的造勢晚會由立委吳思瑤、台中市議員陳世凱擔任主持人，蔡總統、前立法院長蘇嘉全將親自到場領軍力挺，訴求綠營大團結力拚勝選。明晚北北屯第2場造勢晚會，由副總統賴清德助陣相挺，持續為選情加溫，力拚逆轉勝。（編輯：郭諭儒）1110916