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林佳龍：三重新莊板橋要鞏固出新都心

2022/9/17 00:16
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（中央社記者高華謙新北16日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，大漢溪南北有300萬人口，三重、蘆洲與新莊等要蓋新北自己的內環線捷運，新北市應要有個核心區，其中三重、新莊與板橋3角要鞏固出新都心。

林佳龍與新北市議員彭佳芸聯合競選總部晚間成立，包括內政部長徐國勇、立法委員江永昌、羅致政與林淑芬，及新北市黨部主委何博文、資深媒體人鄭弘儀都到場力挺。

林佳龍形容，新北市與台北市、基隆市及桃園市連在一起，新北是個樞紐、齒輪，擔負轉動首都圈重任，不過12年來，新北市即使預算加倍，社會福利仍是6都最少，年均薪資所得只有63萬，輸給桃園市67萬；新北市長侯友宜聲望高，但市政評比一直退步，顯現出侯友宜的心不在焉，已望向總統之路。

林佳龍說，大漢溪從溪南板橋，溪北五股、三重、蘆洲、泰山到新莊有300萬人口，未來要蓋新北內環線捷運，讓大家在這裡賺錢、養育兒女與孝順父母 ，「我們一定要自己做台灣新的新都」，透過捷運路網環線四通發達、高快速道路立體化，新北市應要有個核心區，其中三重、新莊、板橋3角要鞏固出新的都市核心。

林佳龍也細數多項社會福利政策，包括65歲以上老人免費裝假牙、讓敬老愛心卡點數更多功能增加、提供1戶10萬元青年成家基金、0到6歲托育補助政策及300班公幼專班。

他說，行政院長蘇貞昌今天表示，新北市政府的社會住宅責任額是3萬戶，現在才興建6000戶，新的規劃甚至是0，新板特區公辦都更的社會住宅235戶，甚至即將面臨新北市政府標售狀況，未來他會規劃興建2萬戶社宅、3000戶在捷運沿線，降低青年與勞工居住負擔。

林佳龍說，他已經準備好，只要給他4年，會全力追趕過去12年未升級的建設與政策。1110917

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