巴西媒體刊王國材專文 籲ICAO納入台灣參與

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西「外交圈雜誌」（Embassy）網路版今天刊登交通部長王國材專文「請支持台灣參與國際民航組織」，呼籲國際民航組織應納入台灣參與，讓全球天空連接無縫。

駐巴西代表處為增進世界各主要國家的派駐巴西外交官員，對台灣爭取以觀察員身分出席第41屆「國際民航組織」（ICAO）大會推案理念的瞭解，持續透過多元管道宣介政府推動參與聯合國體系理念。

今天再獲巴西「外交圈雜誌」網路版全文刊登王國材專文「請支持台灣參與國際民航組織」，宣揚台灣對連結全球交通網絡的貢獻，以及專業參與ICAO大會決心，呼籲ICAO應納入台灣參與，讓全球天空連接無縫。

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王國材表示，台灣可分享專業經驗，實踐ICAO無縫飛安目標。台灣身為國際社會的一員，有保障區域及全球航空安全責任，ICAO納入台灣，讓我們可與各國共同為全球民用航空發展及人類福祉盡一份力量，盼國際持續支持台灣參與。

「外交圈雜誌」向以報導立場公正，審核機制嚴謹聞名，是巴西利亞聯邦特區聚焦報導全球時事、外交新聞、駐地各國大使館及國際組織動態知名刊物。（編輯：陳惠珍）1110917