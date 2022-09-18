簽不投降承諾書？黃珊珊：市民主義最有用

（中央社記者黃麗芸台北18日電）近來許多參選人被要求簽「捍衛台灣絕不投降承諾書」。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，「市民主義」才是最有用，台灣人沒有一個人不保台，不要在國內製造對立。

黃珊珊上午出席「台北市牛肉麵國際大賞」活動，媒體會前聯訪詢問昨晚地震時的感受為何，她說，自己當時在開會，看到魚缸水晃得很厲害，立即想到都更危老問題真的很重要，且以前擔任台北市議員時，每逢地震都會趕快電話聯絡海砂屋住戶狀況，雖然都安然度過，但仍應居安思危。

由於近來有許多參選人被要求簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，國民黨台北市長參選人蔣萬安則認為，台灣人都會抵抗，簽了幹嘛。媒體追問黃珊珊昨天接受專訪時談及自己會簽署，以及如何看首都市長選舉打抗中保台有用嗎。

黃珊珊認為，「市民主義」才是最有用，台灣人沒有一個人不保台，不管是否簽署，不要在國內製造對立，且說哪一個人會簽投降書呢，重點是回到「市民主義」本身，參選人要拿出什麼東西以帶領首都城市，大家一起去做扶植市民有關的事項，而不是非我族類就互相對立、老死不相往來，這對台北、台灣都不是好事。

對於媒體問到如何看民進黨台北市長參選人陳時中說若他當市長不會再舉辦雙城論壇，黃珊珊指出，陳時中先前也曾說有必要時要保留對話管道，所以常常變來變去，且雙城論壇已舉辦10年、非現在才開始，期間完成包括體育、文化藝術或教育等多項事務性協商和交流，最重要的是可保留一個可能可以溝通的管道。

黃珊珊說，就算兩國戰爭時，都是兩國相爭也不斬來使，只要有對話管道，不到最後關頭絕不輕言放棄和平，「和平第一、經濟繁榮、人民至上」，藉此3原則就知要不要辦雙城論壇。

媒體再問陳時中說中央未卡雙北疫苗且反而多發劑量。黃珊珊表示，自己談的是「擋疫苗」，有沒有擋、速度有無變慢的問題，但陳時中卻一直說數量問題，這是兩回事，仍應回到當台灣最需要疫苗時，中央政府當時在做什麼，當大家在跑百米爭殘劑時，中央官員難道可以無動於衷、這樣做人的嗎。

她說，誰擋了疫苗自己心裡清楚，能做的時候為何不做，人民在恐慌和眼巴巴等待，當時台灣最重要的武器就是疫苗，結果找一大堆理由，最後還要總統蔡英文出來拍板定案，出狀況還要蔡總統幫忙護航，認為蔡總統真的滿辛苦。

媒體最後問到各家民調都說黃珊珊年輕人支持度最高，要如何催出投票率，黃珊珊表示，年底選舉最重要一事有「18歲公民權」，這也是她2016年參選立委時的政見，近年在立法院也成全民共識，已無所謂藍綠色彩問題，若這次選舉沒過，會是件嚴重事情，認為要大肆宣傳18歲公民權是年底選舉之事，才能催出投票率。

黃珊珊提及，大家一直以為年輕人會受很多所謂帶風向影響，但其實他們的資訊來源非常豐富，不會盡信一家媒體或報導，會自己找資料和獨立思考，資訊源豐富且會去搜集不同立場資訊，政治人物不應再將年輕人當成自己的禁臠和帶風向對象，而是要提供其完整未來和帶領方向。（編輯：方沛清）1110918