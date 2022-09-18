談台中山城發展願景 蔡其昌邀盧秀燕政見辯論

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（中央社記者蘇木春台中18日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，他邀約台中市長盧秀燕針對山城的發展「進行辯論」，讓市民檢驗誰的願景好、政見好，選舉就是要讓市民檢視誰有行動力、有願景。

蔡其昌今天上午到梧棲區頂魚寮公園出席幸福親子藝文季活動，談及日前蔡其昌批評台中市山城區邊緣化，盧秀燕回應豐原區有建設轉運中心及動工國民運動中心等建設。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，轉運中心被民眾批評「只是大型公車站」，過去前市長林佳龍時期規劃時，希望國道客運納入其中，但現在國道客運並沒有進入轉運站，難道這樣的建設就能讓山城不被邊緣化嗎？

蔡其昌說，山城市民需要的是結構性的規劃，像是東豐快速道路，然而東豐快的第三標都還沒標出去，國民運動中心自從動工以後就圍在那裡進度緩慢，這樣能讓山城不被邊緣化嗎？

蔡其昌指出，他的政策東豐快4年就會讓它完工通車，並將舊的縣議會、縣政府、縣長公館等空間加以活化利用，並整治豐原區3條重要溪流，才能讓整個山城不再被邊緣化，並串連山線及環線才能讓整個區域成為台中副都心。

蔡其昌並邀約盧秀燕針對山城發展「進行辯論」，他說，透過辯論要讓市民檢驗誰的願景好、政見好，隔空放話沒有任何意義，他再一次邀請盧秀燕針對台中市政進行一場辯論，選舉就是要讓市民檢視誰有行動力、有願景。（編輯：陳仁華）1110918