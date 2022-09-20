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多倫多僑界發共同聲明 籲國際支持台灣入聯合國

2022/9/20 10:55（9/20 11:06 更新）
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多倫多僑界17日發表聯合聲明，呼籲國際社會支持台灣加入聯合國，多位加拿大議員與會表示支持。（多倫多僑教中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月20日
多倫多僑界17日發表聯合聲明，呼籲國際社會支持台灣加入聯合國，多位加拿大議員與會表示支持。（多倫多僑教中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月20日
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（中央社記者胡玉立多倫多19日專電）華僑協會總會多倫多分會等13個僑團近日發表「支持台灣加入聯合國共同聲明」，多位加拿大議員出席活動或錄影表達立場，支持台灣加入聯合國。

共同聲明17日在多倫多僑教中心發表，加拿大自由黨國會議員史葛洛（Judy Sgro）、保守黨國會議員古柏（Michael Cooper）及安大略省省議員巴比甘（Aris Babikian）出席活動並接受聲明；國會議員蘭茲曼（Melissa Lantsman）、施馬勒（Jamie Schmale）則以錄影致詞，表達支持台灣加入聯合國的立場。

駐多倫多辦事處長陳錦玲在會中表示，「海峽中線」是過去數十年來維繫兩岸及區域和平的重要基礎，8月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周邊舉行軍事演習、派軍機船艦跨越台灣海峽中線，片面改變現狀，嚴重影響區域及各國貿易利益與運輸安全，她呼籲民主國家挺身而出，維持區域安全和平。

陳錦玲說，聯合國大會、國際民航組織（ICAO）年會及國際刑警組織（INTERPOL）年會這兩個月陸續舉行，台灣迄今仍被排除在這些重要國際組織之外；她呼籲加拿大和國際社會為台灣發聲，協助台灣參與國際組織，彰顯對自由民主的支持。

訂10月初率領議員團訪台的史葛洛在會中表示，台灣在全球面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等危機挑戰時持續為國際社會做出重大貢獻，自由民主台灣理應加入聯合國、世界衛生組織（WHO）和ICAO等國際組織；台加情誼深厚，加拿大國會將持續致力推動台加經貿等各項交流。

古柏說，台灣是自由民主燈塔，持續在全球醫療及半導體供應等領域貢獻；台灣從來不是中國的一部份，台灣是台灣，是自由民主國家；支持台灣加入聯合國和相關組織，符合加國及全球利益；未來加拿大國會若能通過加台關係架構法案，將可強化加拿大對台灣參與國際的支持。

蘭茲曼和施馬勒則錄影表示，台灣被排除在國際體系外完全不合理，加拿大應優先發展與台灣關係，支持台灣參與國際組織。

會中，僑務諮詢委員簡許邦以「從務實角度看中華民國台灣重返聯合國問題」發表專題演講，僑務委員林美玲、僑務顧問施善美及官俊憲代表發表中文共同聲明，強調聯合國成立宗旨是尊重人權與基本自由及促進全球民眾福祉，加入聯合國是台灣全體人民共同的要求與願望。

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這13個大多倫多地區僑團是：華僑協會總會多倫多分會、加東僑界急難救助委員會、世界華人工商婦女企管協會華東分會、加拿大滑鐵盧地區國際傑人會、逢甲大學加東校友會、滑鐵盧地區台灣大專院校校友會、加拿大安省中華總會館、世界華人工商婦女企管協會多倫多分會、加台經濟文化交流協會、多倫多台灣商會、國立政治大學加東校友會、中華民國僑生加東聯誼會、加拿大滑鐵盧華商經貿聯誼會。

出席活動者包括僑教中心主任孫國祥、副主任徐沛宸、僑務委員張均鴻、黃煌裕、僑務諮詢委員吳罕台、顧振森等約130人。（編輯：郭中翰）1110920

加拿大自由黨國會議員史葛洛（右2）、保守黨國會議員古柏（左2）17日接受多倫多僑界「支持台灣加入聯合國共同聲明」。駐多倫多辦事處長陳錦玲（左1）、華僑協會總會多倫多分會會長金聲白（中）及多倫多僑教中心主任孫國祥（右1）合影。（多倫多僑教中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月20日
加拿大自由黨國會議員史葛洛（右2）、保守黨國會議員古柏（左2）17日接受多倫多僑界「支持台灣加入聯合國共同聲明」。駐多倫多辦事處長陳錦玲（左1）、華僑協會總會多倫多分會會長金聲白（中）及多倫多僑教中心主任孫國祥（右1）合影。（多倫多僑教中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月20日
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