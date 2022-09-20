歐洲30國142位議員聯名函 挺台參與國際民航組織

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」142位國會議員今天聯名致函國際民航組織（ICAO）理事會主席，力挺台灣受邀出席第41屆ICAO大會，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部發布新聞稿指出，由歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）各國共同主席領銜，包含歐洲議會在內總計30個國家142位國會議員連署，20日聯名致函ICAO理事會主席夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano）。

聯名函除力挺台灣受邀參與本屆大會，有意義參與ICAO會議、活動和機制，同時對中國在台灣周邊軍演危害國際及區域航線，表達嚴正關切。

外交部表示，對於歐洲跨國議會平台在ICAO大會於9月27日召開前，以實際行動聲援台灣，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

聯名函指出，台灣是連結東北亞及東南亞的重要空中交通樞紐，交通繁忙的台北飛航情報區（FIR）與福岡、馬尼拉、香港和上海飛航情報區鄰接，監管18條國際航線和4條國內航線。

聯名函指出，台灣是全球航空網絡不可或缺一環，卻無端被排除在ICAO會議、活動及機制之外，也因此無法及時獲得ICAO全面資訊。此外，中國片面在台灣周邊進行軍演，嚴重影響國際航線，危害台北及鄰近飛航情報區的飛航安全。

連署議員強調，飛航安全超越國界，不應該泛政治化，呼籲ICAO邀請台灣出席第41屆ICAO大會，具體實踐ICAO強調的無縫航空安全網絡目標。

這次聯名函共計有來自歐洲議會、歐盟會員國、英國、瑞士、挪威、科索沃及加拿大，總計30個國會的142位議員共同參與。

外交部表示，這是繼近日斯洛伐克國會歐洲事務委員會及歐洲議會全會通過支持台灣出席本屆ICAO大會的決議之後，歐洲友人再度強力聲援。台灣將持續與理念相近的國際夥伴攜手合作，善盡作為世界地球村一份子的責任。（編輯：張均懋）1110920