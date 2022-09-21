民進黨：苗栗有機會變天 鎖定鍾東錦選戰攻防

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（中央社記者葉素萍台北21日電）藍軍在苗栗縣分裂，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總幹事、立委羅致政今天說，苗栗縣有機會變天，未來民進黨會鎖定苗栗縣議長鍾東錦作選戰攻防，與苗栗有關的黨公職都會去輔選。

苗栗縣是民進黨在台灣西部唯一未執政過的縣市，年底縣長選舉，國民黨內鬨分裂，提名謝福弘參選苗栗縣長，不過，鍾東錦堅持參選且已登記，遭國民黨開除黨籍，民進黨視為是最有機會勝選的關鍵時刻。

擔任徐定禎競選總幹事的立委羅致政今天受訪表示，內部做過3波民調，徐定禎與苗栗縣議長鍾東錦的民調都在領先群，兩人互有領先，在誤差範圍內，國民黨提名的謝福弘與時代力量的宋國鼎則在民調後段班，但民調有近4成不表態，很難下結論。

羅致政說，在地方聽到的是，國民黨沒有認真輔選謝福弘，可能「掛羊頭賣狗肉」，明知道鍾東錦有爭議，國民黨不敢明挺，但也沒有批評鍾東錦。

羅致政指出，民進黨接下來的戰略一定是鎖定鍾東錦，當作國民黨的參選人來打，因為這已經不是藍綠問題，而是黑白問題，是要打擊黑金的問題。如果苗栗讓這樣的人當縣長，會是什麼樣。

羅致政也認為，應該觀察民眾黨主席柯文哲的立場為何，鍾東錦領表時，巧遇柯文哲父母，這應該不是巧遇，而是設計過的，如果柯文哲要跟鍾東錦站在一起，那就公開站出來、接受民眾檢驗。

羅致政說，民進黨將苗栗列為一級戰區，黨內也積極輔選，期待苗栗有機會變天。目前也觀察到，國民黨似乎沒有在全力拉抬謝福弘，包括，競總成立，國民黨沒有全力動員黨公職站台；他說，國民黨如果沒有認真輔選謝福弘、沒有把鍾東錦當對手打，就可以咬定，國民黨暗挺鍾東錦。（編輯：謝佳珍）1110921