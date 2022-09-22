沈慧虹推輕軌雙線進關埔等建設 打造宜居生活圈

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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出關埔亮點建設政策，包含辦理夜間臨托、全區空橋新建、輕軌雙線、埔頂路拓寬等，將從教育、生活機能、交通等，打造關埔宜居生活圈。

沈慧虹今天辦政見發表記者會指出，關埔地區是近年來新竹人口急速成長的區域，有移居、高所得、園區人等特性，在過去8年她擔任新竹市副市長期間，已建設新設關埔小學、翻新關東國小校舍、新建光武國中校舍等，並建置關埔綠園道、改造慈雲路停車場等，提升關埔生活品質。

沈慧虹表示，在教育部分，未來，關埔再新設一所中小學，提前因應關埔二期人口、分流關埔一期學童；公托、公幼數量加倍外，將在身就大樓新設臨時托育中心，並推出夜間臨托服務，讓家長找到工作與生活的平衡。

她指出，也會推動全區空橋，以公民參與、最快速度新建，而今年在5月，市府承諾啟動空橋規劃，未來她上任後，將尊重並依循都市計畫蓋空橋，充分尊重居民意見，預計最快明年即可動工。

沈慧虹說，關埔地區是連接園區、竹北、市區的重要樞紐，也是整體輕軌計畫最重要的區域之一，未來輕軌會走進關埔地區，紓解整體光復路、慈雲路等重要道路車流。

沈慧虹指出，將拓寬埔頂路至30米，並讓慈祥路、慈濟路延伸公道五路，未來出門、回家都有新的道路選擇，減少壅塞，分流園區與生活圈的車流。（編輯：張銘坤）1110922