余天喪女哽咽稱放下不易 預告月底出席選舉活動

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立法院23日開議，民進黨立委余天現身立法院受訪表示，這個月底會開始參加選舉活動。談到已故二女兒時他仍語帶哽咽，說要放下仍要一段時間，自己會多努力。中央社記者趙世勳攝 111年9月23日

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（中央社記者溫貴香台北23日電）歷經喪女之痛、民進黨立委余天今天談到已故的二女兒仍哽咽，說要放下仍要一段時間，自己會多努力；也說，自己是林佳龍在三重競選總部主委，月底會成立競選總部，他會出席，但會遵從醫囑減少出席激烈活動。

余天在二女兒余苑綺病逝後，鮮少露面，今天立法院開議，余天現身立法院，他受訪表示，這個月底會開始參加選舉活動，很多人都告訴他「放下放下」，他也想「放下，可是就是放不下」，這可能要過一段時間，而他自己也要多努力一下，有時候想想真的要放下。

「這個女兒實在受了太多的苦，但是也好，不必再受苦了，謝謝大家的關心」余天說。

對於自己健康狀況，余天表示，身體還好，沒有外界講的這麼嚴重。余天之前頸部動脈堵塞，引發小中風，但運氣不錯沒有大礙，醫生仍建議他，最近幾個月不要參加太激烈的活動。

余天說，他是新北市長參選人林佳龍競選總部主任委員，這個月底可能會開始成立競選總部，開始跑活動，但會聽從醫囑盡量減少行程。

談到新北市長侯友宜爭取連任，余天認為，國民黨下一屆總統候選人應該就是侯友宜，何必再選新北市長？選上之後，隔一年又要重選，是浪費資源，新北市所有選民自己思考一下。（編輯：翟思嘉）1110923