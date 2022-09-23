立法院會表決通過 數位部歸屬交通委員會主審

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北23日電）行政院新設的數位發展部，業務職掌歸屬於立法院何常設委員會主審受關注，立法院會今天處理報告事項議程時，表決通過民進黨團提議，數位發展部掌理事項的議案，由交通委員會審查。

數位發展部是數位事務的最高主管機關，已於今年8月27日掛牌成立，整合資訊、資安、傳播、網路、電信等5大領域業務，架構包含數位產業署、資訊安全署2署，數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司共6司，以及1行政法人與3統管的財團法人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

立法院有8個常設委員會，依立法院議事先例「新增部會應列席何一委員會，得經黨團協商提報院會決定之。」立法院長游錫堃20日主持黨團協商時，國民黨團和民眾黨團主張數位發展部應歸屬經濟委員會主審，民進黨團與時代力量黨團則認為放在交通委員會較適當，當日朝野黨團協商未獲共識，提報今天院會決定。

立法院第10屆第6會期今天開議，院會處理報告事項議程時，對於其中第141案「有關數位發展部業務職掌歸屬於立法院何一常設委員會」，因各黨團仍有不同意見，院會主席游錫堃宣告進行表決，表決結果出席90人、贊成55人、反對35人、棄權0人，贊成者多數，照民進黨團提議通過，數位發展部掌理事項的議案，由交通委員會審查，該委員會並得於每會期開始時，邀請該部作業務報告，並備質詢。（編輯：蘇志宗）1110923