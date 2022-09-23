楊文科提未來施政主軸 打造竹縣為創新研發首都

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新竹縣長楊文科（前中）力拚連任，23日發表未來施政主軸，在文教方面，重點包含推動文小三和文中二新設校計畫，以及推動「新竹縣體育館整修工程」等9項工程，還有2023年主辦睽違47年的全國中等學校運動會。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月23日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）國民黨新竹縣長楊文科競選連任，今天提出未來施政主軸時表示，將推動竹苗科技產業廊帶，帶領新竹縣成為創新研發首都。

楊文科競選團隊發布新聞稿指出，未來施政主軸以「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」為方向，不僅發展新竹縣，也為縣民打造更宜居、便利的生活環境。

楊文科表示，拚經濟部分，將持續推動台知園區和科學園區三期計畫，以及更多產業用地，推動竹苗科技產業廊帶，也將積極招商引資。

楊文科說，文教內容重點有推動設校新計畫，以及推動「新竹縣體育館整修工程」等9項工程，與明年主辦睽違47年的全國中等學校運動會。

楊文科指出，福利政策上則以老中青幼通通照顧為施政目標，在托嬰、托育、敬老津貼、縣民意外保險等各項福利政策會持續辦理。

楊文科說，也將持續推動大新竹捷運系統，便利縣內各生活圈，以及給予長健活動補助及醫療預約共乘平台，照顧長輩需求。此外，楊文科9月25日將舉辦競選總部成立大會。（編輯：方沛清）1110923