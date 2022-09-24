陳育琳10月升陸軍政戰主任 成國軍首位女中將

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政戰局副局長陳育琳10月晉任中將後，將成國軍建軍以來首名女中將。圖為2014年陳育琳晉升少將，家人幫她換上新的官階。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北24日電）政戰局長簡士偉中將將於10月1日屆齡退伍，軍方人士今天表示，國防部已核定由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，楊安的遺缺則由政戰局副局長陳育琳少將升任、並晉任中將，將成國軍建軍來首名女中將。

軍方人士上午接受中央社記者訪問時證實，因簡士偉中將10月1日將屆齡退伍，國防部已核定由陸軍司令部政戰主任楊安中將、副主任張維新少將，分別接任政戰局正、副局長，並由陳育琳升任陸軍司令部政戰主任，副主任則由現任陸軍十軍團政戰主任詹國義少將升任，相關人事案均在10月1日生效。

軍方人士指出，陳育琳晉任中將後，將成國軍建軍以來首名女中將。

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陳育琳在軍旅生涯中也創下多次「第一」，包括，國軍第一位外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一位軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一位政戰學院女性院長，及第一位政戰局女性副局長。10月1日晉任後，將再創兩項記錄，分別是國軍第一位女中將、第一位軍種司令部女性政戰主任。

軍方人士表示，陳育琳心思細膩，工作表現備受上級肯定。例如在上月初中共對台軍演並實彈射擊東風系列彈道飛彈時期，中共對台釋放多起假訊息，陳育琳當時協助簡士偉，除了第一時間澄清各項錯假訊息外，更推動製作相關圖卡，讓一般民眾更能理解當下狀況。（編輯：黃國倫）1110924