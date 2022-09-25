前瞻預算挹注 公有建築物耐震補強達成率逾92%

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（中央社記者陳俊華台北25日電）內政部今天說，從民國106年起透過前瞻特別預算，強化公有廳舍耐震能力，其中已補強9527件、達成率92.2%；未來將持續完善法令及挹注經費，加強輔導公私有建築物改善耐震能力。

內政部營建署透過新聞稿表示，經歷921大地震後，政府從民國89年起積極強化各機關的辦公廳舍耐震能力，並在106年起透過前瞻特別預算，協助各級機關加速推動相關工作。

內政部指出，截至9月21日，全國公有廳舍已完成耐震初評3萬703件、達成率99.1%，詳評1萬6483件、達成率98.4%，補強9527件、達成率92.2%，拆除2280件、達成率92.2%，大幅提升公有建物耐震安全。

內政部表示，為強化公有建築物作為救災服務據點的能力，行政院分別在89年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」（公有建築物）及106年核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建（106-114年）」。

針對民國88年12月31日以前設計建造的警政廳舍、消防廳舍、公有市場、醫院、社區活動中心、重要辦公據點等防災廳舍，列管建築物進行耐震能力初評及詳評，如果耐震能力不足，則要進行補強；若評估補強不具效益時則拆除，以確保公共安全。

內政部指出，依建築物耐震能力評估及補強資訊系統統計，中央機關列管補強案件1570棟，已完成1502棟，列管拆除案件141棟，已完成124棟；其中行政院廳舍也已在110年底完成補強作業，其他列管案件預計112年底前完成補強或拆除，可在地震來臨時持續發揮功能，作為救災服務據點。

內政部說，5月11日修正通過建築法第77條之1，針對供公眾使用或經中央主管建築機關認為有必要的原有合法建築物，其構造安全不符現行規定，應令其改善或改變其他用途。內政部已辦理相關改善辦法預告，並配合建築物耐震設計規範及解說，已修正既有建築物耐震補強方式。

內政部指出，就因故無法完成整體結構補強作業，且經評估有弱層之虞的建築物，可採排除弱層破壞補強方式辦理，將可大幅降低建築物在地震下因軟弱層集中式破壞而崩塌的風險。

內政部表示，未來將持續透過完善法令及經費挹注等多元手段，加強輔導公私有建築物改善耐震能力，以保障民眾生命財產安全。（編輯：蘇志宗）1110925