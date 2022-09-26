藍指陳吉仲涉抄襲應請辭 綠委：烏龍指控

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（中央社記者王承中、王揚宇台北26日電）國民黨質疑農委會主委陳吉仲研究計劃涉抄襲，抄襲內容還規避論文查詢系統，有誠信問題，不適任主委。民進黨團幹事長羅致政今天表示，陳吉仲已說明抄襲是烏龍指控，沒有所謂適不適任的問題。

國民黨質疑陳吉仲曾擔任計畫主持人的執行計畫「我國環境友善農業經營直接給付之研究」涉嫌抄襲，引發外界爭議。陳吉仲日前回應，透過比對工具比對重複比例僅3%，也強調被指控重複部分是政府公開數據，自己對論文要求向來謹慎。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維今天在立法院召開記者會，李德維指出，陳吉仲研究計劃涉抄襲的部分來自農委會相關刊物「農政與農情」、林試所研究員上課教材，以及公務員的出國報告，這些資料都非學術論文，因此不會出現在論文比對系統中。

李德維表示，由此可知，陳吉仲知道該如何規避論文查詢系統，真的是教授等級的抄襲。前新竹市長林智堅真的不該找國安局長陳明通當指導教授，應該找陳吉仲才對。

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曾銘宗表示，陳吉仲領國家公帑卻不務正業，淪為民進黨選戰策略的打手，故意抹黑國民黨桃園市長參選人張善政。敬告陳吉仲出來直接面對，也高度懷疑陳吉仲抄襲是事實，既然陳吉仲有誠信問題，不適合擔任農委會主委。

對於國民黨團召開記者會質疑陳吉仲有誠信問題，不適任農委會主委；民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問指出，陳吉仲已經公開對外說明，論文的原創性絕對沒問題，被人指控抄襲部分，這更是烏龍指控；既然是烏龍指控，就沒有所謂適不適任的問題。（編輯：翟思嘉）1110926