應對中國威脅 唐鳳：建設備用衛星網路保不斷訊

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（中央社記者程愛芬溫哥華26日專電）數位發展部長唐鳳近日接受加拿大媒體訪問時表示，台灣正在建設備用衛星網路系統，一如烏克蘭在戰爭期間能繼續保持對外通訊。

唐鳳接受加拿大環球郵報（Globe and Mail）訪問時表示：「烏克蘭經驗告訴我們，實時視訊會議非常重要，這令烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）能夠向世界發表談話，讓全世界都知道烏克蘭正在發生的情況，這樣就能打擊謠言和虛假訊息。」

環郵今天刊出的文章指出，台灣建立了一個試點專案，將創造高品質視訊和通訊能力，以防中國切斷海底網路電纜並摧毀無線網路。這個「概念驗證」（Proof of Concept）計畫將測試衛星網路連接，台灣700個點將配備通訊設備與非同步衛星連結。這代表即使光纖網路斷掉時，只要「看得到天空」，都還是能上網。

台灣有大約15條海底電纜用於傳輸電話和電子郵件等通訊，讓台灣與世界連接起來。

美國喬治梅森大學（George Mason University）的莫卡特斯中心（Mercatus Center）8月29日發表一項研究指出，台灣的海纜登陸站點位於新北市、頭城、枋山，登陸站的光纖海纜電路分別與全球電信網路相連結。該中心分析發現，若兩岸開戰，海底電纜登陸站是中國的戰略利益點之一。

上個月中國重申不放棄使用武力吞併台灣。一位美國高級軍事指揮官去年對美國參議院委員會表示，他評估中國將在2027年之前發展出奪取台灣的軍事能力。

俄烏戰爭期間，澤倫斯基利用通訊基礎設施尋求世界幫助。今年6月，他透過視訊向加拿大大學生發表演講時說，「網路是一種武器，因為我們可以展示正在發生的事情」。

文中說，唐鳳正努力建立台灣的「數位韌性」，不僅要保護網路免受攻擊，還要利用科技從災難或逆境中儘速重建並預測未來的威脅。例如台灣從2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）危機吸取教訓，用於對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

唐鳳對環郵表示，中國定期對台灣發動攻擊，「即使沒有宣戰，我們也面臨網路攻擊，有著漫天的虛假訊息」。

她說，中國透過訊息傳播削弱台灣人對民主的信念，宣傳內容基本是：「民主行不通。民主總是導致混亂。民主無法對抗疫情。民主甚至無法讓選舉好好舉行。」

這些訊息在Line、YouTube和Tiktok廣為流傳，企圖洗腦，讓台灣人民覺得被中國統一會帶來更好的生活。

無國界記者組織2019年發布一份報告指出，台灣是中國虛假訊息的首要目標。

台灣打擊虛假訊息的方案包括：由獨立的、公民發起的可疑訊息查證平台「Cofacts 真的假的」；政府有一個快速反應小組，每個部門都有指定工作人員回答有關可疑虛假訊息的查詢。社群媒體應用程式通過虛假訊息共享數據庫獲得通知，在某些情況下會在可疑文章或帖子上貼上警告標籤。

唐鳳對環郵說，台灣政府不會封鎖或審查訊息，相反地，訊息查證平台能讓人心獲得療癒。

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環郵報導，台灣還會用幽默方式來抵抗虛假訊息。例如在全球疫情發燒初期，有假訊息聲稱台灣擴大口罩生產會造成衛生紙原物料短缺，引發民眾瘋搶衛生紙亂象。台灣政府製作了行政院院長蘇貞昌扭屁股的闢謠文宣，以圖表說明口罩與衛生紙的原料和產地不同，幽默表示「咱只有一粒卡臣」（我們只有一個屁股），呼籲民眾勿信謠言。

唐鳳說，這很愚蠢，但很有效。「當人們看到這張照片時都笑了，憤怒感消失了，恐慌性購買幾天內就解決了，因為幽默文宣很快超過了謠言傳播的速度」。（編輯：馮昭）1110927