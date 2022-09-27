前海軍上校指國艦國造遇死局 海軍：進度正常勿唱衰

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（中央社記者黃雅詩台北27日電） 前海軍武獲室上校王志鵬今天指稱潛艦國造尚缺3項紅區裝備，恐面臨「死局」。海軍司令部表示，武器發展都是先求有，再求好、求精，團隊期待各方鼓勵祝福而非「唱衰」。

「台北論壇」智庫今天邀請王志鵬以「解析潛艦國造目前的問題」發表評析，王志鵬表示，潛艦國造有3項紅區裝備未取得，包括關鍵的艦體消音塗層與壓力殼和外殼之間的消音瓦、消音磚；且台灣潛艦並未採用AIP絕氣推進系統，對潛艦部隊根本「死局」。

王志鵬指出，依據海軍現行8艘2500噸型潛艦的規畫，經費可能嚴重不足，將衝擊海軍自己或國防部的資源分配變化，並造成排擠效應。

對此，海軍司令部發布新聞稿指出，籌獲潛艦是台灣建軍備戰長遠政策，也是全民期盼，是建構不對稱戰力的關鍵。歷經近30年努力，在政府潛艦國造政策指導與國防部督導下，海軍、台船、中科院與國內產官學界共同努力，已取得相當成果，各項進度現依計畫執行，進度正常。

海軍司令部表示，面對嚴峻敵情威脅，國防是國家安全的保障；潛艦戰力的建構，直接關係國家的生存發展。在有限預算下，任何武器的發展，都是先求有、再求好、再求精，非一蹴可得，雄二、雄三等型飛彈如此，潛艦亦同。

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海軍司令部表示，團隊尤期待各方鼓勵祝福，而非少數人的「唱衰」，若造成親痛仇快的結果，更是遺憾。

海軍司令部表示，部分肆意批評潛艦國造、自稱專家者，實則於服務軍旅期間歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌，以輕率發言攻擊所有潛艦國造團隊，意圖製造輿論、混淆大眾視聽，籲請民眾明辨事實，支持國防自主政策，共同捍衛國家安全。（編輯：翟思嘉）1110927