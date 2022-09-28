藍批陳吉仲忙輔選不顧蕉農 綠：他敬業盡責

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（中央社記者王承中、王揚宇台北28日電）香蕉價格低迷，國民黨團今天表示，蕉農苦不堪言，農委會主委陳吉仲卻只忙著輔選。民進黨團書記長郭國文說，陳吉仲非常敬業與盡責，可能藍營開始選舉就不務正業，才會預設所有人都有這樣的陋習。

今年香蕉產量多，價格低迷。農委會農糧署22日表示，香蕉今年栽種面積沒增加，但因入秋後高屏主產區氣溫仍高，不耐放易黃的B級蕉增多，B蕉產地價跌到比成本價低，已推動收購500公噸做飼料，目前拉回到成本價。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長吳怡玎、陳以信召開「高雄香蕉棄滿地，農保喪葬津貼低，陳吉仲還輔選擺第一」記者會。

李德維表示，國民黨團非常關心農民的生計，今年通膨嚴重，所有物價都在上漲，目前香蕉每公斤成本在新台幣15元以上，但農委會去化的收購價卻只有每公斤5元，讓蕉農苦不堪言，陳吉仲卻還忙著輔選，蕉農真是情何以堪。

另外，李德維表示，國民黨團希望在新會期加速修正農民健康保險條例，將農保喪葬津貼提高至月投保金額的30個月，也就是30萬6000元，希望減輕農民的經濟負擔。他說，近30年連乖乖都調漲5倍，但農保喪葬津貼卻33年未調整。

李德維指出，敬告陳吉仲，想要繼續擔任農委會主委，就做好相關農業政策的協調與規劃，而不是天天輔選。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時表示，去脈絡化的發言看似藍營多關心農民，但其實根本不了解香蕉的狀況，今年氣候高溫多降雨，香蕉B級品數量較多，又逢中秋，民眾消費以文旦為主，導致價格下跌。

然而，郭國文說，進入秋天後，香蕉價格逐漸回穩，再配上產銷調節措施，目前合格香蕉價格逐漸回穩，次級品也當作動物飼料。農保的部分，香蕉投保面積也大幅成長。

郭國文指出，可能藍營開始選舉就不務正業，才會預設所有人都有這樣的陋習，但其實陳吉仲不管是不是選舉年，都非常敬業與盡責，跟國民黨過去的慣例不一樣。（編輯：翟思嘉）1110928